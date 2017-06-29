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В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов

Общество
29 июня, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Соответствующие поправки в антитабачный закон внесла группа членов Совета Федерации

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации внесла в четверг на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается ввести запрет на курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов многоквартирных домов. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В частности, предлагается дополнить действующий антитабачный закон нормой о запрете курения "в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов". В настоящее время уже запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

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"Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, - пишут сенаторы. - При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома". А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, отмечается в пояснительный записке.

"Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин", - констатируют разработчики. Постоянное присутствие курящих офисных сотрудников способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан, подчеркивают они.

При этом, по мнению авторов, зачастую просьбой или объяснением курильщику сложной ситуации решить проблему невозможно. "Часто курящие люди придерживаются противоположных взглядов и просто не задумываются о неудобствах, которые причиняют другим гражданам. Так, пагубная привычка не только губительно отражается на здоровье самого курильщика и его некурящих соседей, но и приводит к различного рода конфликтам между людьми", - сказано в сопроводительных материалах.

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