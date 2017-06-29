Российские ученые создали морозостойкую одежду для Арктики на основе углеводородного сырья

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московские ученые разработали материал, способный выдержать самые низкие температуры, из которого можно изготовить одежду и обмундирование для работы в Арктике. Материал создан на основе нефтегазового сырья, и его невозможно заморозить при существующих в природе температурах. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в компании "Термопол", которая занималась разработкой материала.

"В природе не существует таких низких температур, благодаря которым нетканые материалы становились ломкими бы, крошились, теряли эксплуатационные характеристики. То есть заморозить наши материалы можно только лабораторными условиями",- рассказал директор по развитию компании Владислав Иванов.

В ходе исследования были внесены корректировки в нормативную документацию по утепляющим материалам, а также подана заявка на патент по соответствующей тематике. Часть комплектов одежды уже сшита для военных в Арктике.

"Новый теплозащитный нетканый материал сможет выдерживать температуру глубокого минуса и обеспечивает наименьшую потерю тепла в процессе эксплуатации одежды в арктической зоне. Утепленные комплекты уже прошли тестирование в спецподразделениях на арктических побережьях", - сообщил Иванов.

Он отметил, что новые теплозащитные материалы обладают нулевой гигроскопичностью. Это позволяет сохранить форму одежды и обеспечивает быструю сушку.

По его словам, ранее существовавшие утеплители "нужно было высушивать, иначе терялись все эксплуатационные характеристики, все эксплуатационные свойства". "Утеплители нового поколения обладают нулевой гигроскопичностью,... не впитывают влагу и не удерживают ее, то есть утеплитель остается всегда сухим", - сказал Иванов, добавив, что материалы обладают крайне высоким тепловым сопротивлением и крайне низкой теплопроводностью.