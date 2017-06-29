Онищенко поддерживает предложение о запрете курения у подъездов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддерживает предложение сенаторов запретить курение у подъездов многоквартирных домов.
"Я как специалист в этой области, не поддержу, а горячо поддержу [законопроект]", - сказал ТАСС Онищенко.
Он подчеркнул, что соответствующая инициатива продолжает принятый ранее запрет на "курение внутри зданий", что соответствует и международной практике. Так, по его словам, "в некоторых странах законодательство четко отмеряет количество метров от входа в здание", в пределах которых курение запрещено. "Вот это уточнение относительно курения у подъезда многоквартирных домов - это точечное уточнение, которое нужно исполнить", - заявил Онищенко, добавив, что это "надо делать, и чем быстрее, тем лучше".
Ранее в четверг группа членов Совета Федерации внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает запрет на курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов многоквартирных домов. В частности, сенаторы предлагают дополнить действующий антитабачный закон нормой о запрете курения "в местах на открытом воздухе на расстоянии менее, чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов". В настоящее время уже запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
В России на данный момент действует "антитабачный" закон, принятый в 2013 году. Согласно нему, курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах. Запрет на курение распространяется также на кафе и рестораны, поезда, в том числе дальнего следования, здания вокзалов и гостиницы. Запрещена также реклама табака в РФ.