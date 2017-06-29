Лукашенко стал гостем Клуба главных редакторов российских СМИ в ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал в четверг гостем Клуба главных редакторов ведущих российских средств массовой информации. Беседа, продолжавшаяся около трех часов, состоялась на площадке ТАСС.

Лукашенко изложил позиции Минска по целому ряду международных вопросов. Среди затронутых тем - развитие сотрудничества с Россией, в том числе торгово-экономических связей, а также отношения с Европой. Президент рассказал о своих ожиданиях от предстоящего 30 июня заседания Высшего государственного совета Союзного государства, дал оценку ситуации на Украине, взаимодействию на пространстве СНГ, работе по решению вопросов в сфере миграционного контроля.

Делегация из Минска угостила собравшихся традиционными белорусскими блюдами.