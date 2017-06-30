Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы Минобрнауки: в роботизированном будущем профессия инженера будет основной

Общество
30 июня, 0:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Академик РАН Григорий Трубников вручил дипломы первым выпускникам спецподразделения СПбГУ - Института передовых производственных технологий

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Заместитель министра образования и науки, академик РАН, Григорий Трубников в четверг побывал в инжиниринговом и суперкомпьютерном центрах Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и вручил дипломы первым выпускникам нового структурного подразделения вуза - Института передовых производственных технологий (ИППТ). Каждый из полутора десятков выпускников защищал диплом в форме стартапа, представив готовый работающий проект, передает корреспондент ТАСС.

Научный руководитель Института передовых производственных технологий (ИППТ), проректор Политеха по перспективным проектам, лидер-соруководитель трека ТехНет Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков отметил, что проекты Института - "фабрики будущего" - нацелены на "экспортоориентированное импортоопережение высокотехнологичной зарубежной продукции". Самый известный из них - проект "Кортеж" по созданию президентского автомобиля и автомобилей сопровождения. "Сейчас Институт помогает китайским коллегам модернизировать производство, чтобы войти на европейский рынок с его жесткими требованиями", - заметил ректор вуза Андрей Рудской.

Затем замминистра побывал в лабораториях аддитивных технологий, осмотрел участки производства литейных форм, вакуумного литья полимеров и металлов. "Это уникальное место в стране, где ребята изучают технологии, материалы, образцы, виды сварок, 3D-принтинг не только по книжкам и с экрана компьютера. Перейдя через дорогу от учебных аудиторий, они попадают на уникальное опытное производство, где любую идею можно перенести в материал, пощупать руками готовое изделие и быстро оперативно сравнить результаты моделирования и результаты испытаний. Я считаю, так должны развиваться политехнические институты будущего", - откомментировал Григорий Трубников.

Суперкомпьютерный центр, единственный на Северо-Западе и ориентированный на выполнение заказов промышленности региона, по оценке Трубникова, - один из лучших в стране. "Я увидел, какие задачи коллеги здесь ставят и решают. Это впечатляет", - сказал он. А в книге почетных гостей написал так: "Я под большим впечатлением от увиденного. Политех - замечательный пример настоящей интеграции образования и науки, прекрасные молодые таланты и научная школа, а главное - все дипломы - это реальные разработки и внедрения!"

Здесь не боятся будущего

"Ребята, которым я сегодня вручал дипломы, в отличие от нас, не боятся будущего: нашествия роботов или борьбы с системами искусственного интеллекта, того, что нашим временем в какой-то момент начнут управлять компьютеры. Не боятся, потому, что знают как управлять подобными процессами, потому что они сами будущее. И у них горящие глаза", - заметил замминистра в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению Григория Трубникова, многие массовые профессии, экономистов, юристов, в будущем исчезнут. Но только не профессия инженера: "Ведь кто-то должен создавать и поддерживать сложнейшие технологические системы. Инженер - интеллектуальный технолог, уверен, будет базовой специальностью уже довольно скоро", - полагает Трубников. По его мнению, набор компетенций востребованных инженеров будет меняться. "Это будут не просто инженеры, но в одном лице и аналитики, и технологи, и экономисты, и в чем-то теоретики. Это будет разумное объединение лучших компетенций", - сказал ученый.

Ректор вуза заметил, что во время Петербургского международного экономического форума обещал удивить Григория Трубникова достижениями Политеха. В ответ на вопрос корреспондента ТАСС, удалось ли это, ректор широко улыбнулся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
2
Боевики взяли в плен членов миссии ООН в Ливии
3
Суд в Москве арестовал студента МГИМО по обвинению в провоцировании ДТП, где погиб байкер
4
Иранское телевидение распространило подтверждающие гибель главаря ИГ фотографии
5
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
Темы дня
Загрузка...
Реклама