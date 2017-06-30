Представители российской и западной школ аутоиммунологии встретятся на конгрессе в СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Российская и западная школы аутоиммунологии, развивавшиеся многие годы автономно, впервые обменяются опытом на крупном международном конгрессе аутоиммунологов. Россия принимает подобное мероприятие впервые. Площадкой открывающегося в пятницу конгресса, стал Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Об рассказал ТАСС сопредседатель конгресса, заведующий кафедрой патологии СПбГУ Леонид Чурилов.

"Название конгресса "Мост между Западом и Востоком" отражает историю этой науки. Это будет первая полноформатная научная дискуссия двух школ изучения аутоиммунитета - российской и западной, на одной площадке. А до этого многие годы они развивались практически автономно", - сказал он. Конгресс станет научно-образовательным для 400 врачей, студентов и аспирантов со всего мира, которые приедут послушать доклады мэтров из Израиля, Италии, Великобритании, Нидерландов, Греции, Германии, Франции, Испании и других стран. Россию будут представлять академики Елена Корнева, Вадим Мазуров, Евгений Насонов, Арег Тотолян, Валерий Черешнев, члены-корреспонденты РАН Алексей Кубанов и Петр Литвицкий. Для всех российских студентов участие бесплатное.

Почему СПбГУ

Сближение двух школ началось после присуждения мегагранта правительства РФ первой величине мировой иммунологии - Иегуде Юлиусу Шенфельду, доктору медицины, профессору, основателю и руководителю Центра аутоиммунных заболеваний им. Заблудовича при крупнейшей больнице Израиля - Медицинском центре Шева Университета Тель-Авива. Заведующий кафедрой патологии СПбГУ Леонид Чурилов - соруководитель проекта с российской стороны. На мегагрант правительства РФ Шенфельд создает в СПбГУ лабораторию мозаики аутоиммунитета, в которой изучаются причины и механизмы аутоиммунных болезней, а также создаются иммунологические инструменты для их диагностики и лечения. Объем его финансирования составляет 90 млн рублей на три года, и он может быть продлен еще на два года при наличии научного прогресса.

Иегуда Шенфельд не только развернул научную работу по мегагранту, но и предпринял шаги для того, чтобы ввести университет в фарватер мировой аутоиммунологии. Так родилась идея конгресса. "Иегуда Шенфельд - абсолютный лидер по цитируемости в иммунологии и ревматологии, основатель и соредактор двух ведущих научных журналов по аутоиммунитету, которые он вывел в первый ряд научных изданий, сопоставимых с Science и Naturе по влиянию на мировое биомедицинское сообщество", - отметил Чурилов.

Об опасности алюминия и косметики

Тематика научных докладов на конгрессе охватит все современные актуальные вопросы аутоиммунологии, в частности, внутренние и внешние факторы, способствующие развитию аутоиммунных заболеваний. "Многие внешние факторы, провоцирующие развитие аутоиммунных заболеваний, если хорошо их изучить, можно устранить, и снизить риск возникновения недугов", - отметил Чурилов. Среди таких факторов есть некоторые, активно изучаемые учеными. Например, будет освещено влияние соединений алюминия и других иммуностимулирующих веществ, содержащихся в вакцинах, лекарствах и косметике и влияющих на возникновение аутоиммунных заболеваний. Отдельные доклады посвящены роли микроорганизмов, курения, гормонов, витаминов при аутоиммунных недугах, влиянию силикона, марихуаны, особенностей питания и даже смены часовых поясов на мозаику аутоиммунитета.

Всестороннему рассмотрению подвергнутся системные аутоиммунные заболевания, поражающие весь организм, такие как красная волчанка и ревматоидный артрит. Также будут освещены аутоиммунные составляющие таких распространенных и опасных болезней как сахарный диабет, атеросклероз, рак, психические и неврологические недуги, кожные заболевания.

Что такое аутоиммунитет

Аутоиммунные заболевания - это группа болезней, при которых под действием собственной иммунной системы происходит сначала нарушение работы органов и тканей, а затем и их разрушение. Они поражают все органы и ткани и наблюдаются врачами всех специальностей - от дерматологов до психиатров. Такие коварные недуги как инсулинозависимый сахарный диабет, ревматоидный артрит, базедова болезнь и даже некоторые формы анемии, гепатита, эпилепсии, аутизма и паркинсонизма являются аутоиммунными и происходят от избыточной активности иммунной системы по отношению к собственным клеткам организма. На сегодняшний день известно 90 аутоиммунных болезней.

Аутоиммунологи представляют собой сообщество ученых и клиницистов, занимающихся исследованием, лечением и профилактикой аутоиммунных заболеваний, а также изучающих патофизиологию аутоиммунитета - эта междисциплинарная область сейчас бурно развивается. В XX веке взрывной рост пораженности опухолевыми заболеваниями вызвал рождение новой междисциплинарной отрасли науки - онкологии. Сегодня по тем же причинам формируется аутоиммунология. Многие годы аутоиммунитет рядом зарубежных ученых рассматривался лишь как проявление патологии, а в России со времен Ильи Мечникова существовало представление о физиологической регуляторной роли умеренного аутоиммунитета, сегодня науку интересуют как механизмы аутоиммунных болезней, так и регуляторная роль аутоантител в норме.

Как рождалась наука

У истоков иммунологии стояли приват-доцент Императорского Санкт-Петербургского университета Илья Мечников и немецкий ученый Пауль Эрлих, - напомнил Чурилов. Разница их взглядов на иммунологию породила две мировые школы. Илья Мечников считал основной ролью иммунной системы регуляторную, а минимальные проявления аутоиммунитета - физиологичными, необходимыми для ее осуществления. В этой трактовке к патологии относятся те случаи, когда аутоиммунитет "слишком силен, не отрегулирован и неточно нацелен". Иммунная система, по представлениям школы Мечникова, ответственна за формирование и развитие самого организма, за поддержание его многоклеточности.

Пауль Эрлих считал любые проявления аутоиммунитета патологией, а иммунную систему - предназначенной для защиты от чужого и не взаимодействующей со своим. Оба ученых в 1908 году разделили Нобелевскую премию как основатели иммунологии, но созданные ими школы волею истории развивались относительно автономно. На Западе в течение многих десятилетий лишь несколько ученых придерживались представлений Мечникова о физиологическом аутоиммунитете, зато в изучении и диагностике аутоиммунных болезней был сделан огромный шаг вперед. В России был достигнут значительный прогресс в изучении регуляторных функций аутоантител в норме, однако в практической медицине аутоиммунным заболеваниям долгие годы уделяли должное внимание лишь ревматологи.