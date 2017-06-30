СМИ: к 2020 году пользователи в Китае будут тратить на мобильные приложения до $56 млрд

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ШАНХАЙ, 30 июня. /ТАСС/. Расходы китайских пользователей на мобильные приложения к 2020 году могут вырасти до $56 млрд, что практически в три раза превысит нынешний показатель. Об этом пишет в пятницу газета "Шанхай жибао" со ссылкой на данные доклада компании App Annie, которая занимается анализом рынка мобильных приложений.
В Китае, согласно данным компании, сейчас насчитывается порядка 800 млн пользователей платформ iOS и Android, которые за 2016 год потратили около $19 млрд на приложения для своих мобильных телефонов. При этом Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь входят в тройку лидеров по потребительской активности на рынке мобильных приложений. Исследования показывают, что, к примеру, в Шанхае пользователи тратят минимум три часа на работу с приложениями на своих смартфонах.
Наибольшей популярностью в Китае пользуются мобильные приложения в таких сферах, как развлечения, индустрия питания, спорт, путешествия, финансы, управление персональными активами и торговля акциями.