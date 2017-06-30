Кабмин утвердил порядок создания зон безопасности для объектов атомной энергии

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство утвердило правила определения зон безопасности с особым правовым режимом в целях повышения антитеррористической защищенности радиационно опасных объектов. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.
"В целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов использования атомной энергии устанавливается зона безопасности с особым правовым режимом. Особый правовой режим зоны безопасности включает ограничения на въезд и пребывание граждан на ее территории с установлением перечня оснований для отказа во въезде или в пребывании граждан на этой территории", - говорится в справке к документу.
В частности, на территории зоны безопасности ограничиваются полеты летательных аппаратов, возможность ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также права владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, либо недвижимым имуществом.
Полномочия по установлению порядка определения зоны безопасности и обеспечению особого режима на ее территории закреплены за правительством РФ.