Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве ожидаются сильные дожди, которых не было 94 года

Общество
30 июня, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

На город выпадет почти треть от месячной нормы осадков менее чем за 12 часов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пятница, 30 июня, как ожидается, станет самым теплым днем в Москве с начала года, а такого сильного дождя, который прогнозируют синоптики на пятницу, не было в столице 94 года, сообщили в Гидрометцентре.

"Менее чем за 12 часов на город выпадет 15-20 мм осадков, то есть почти треть от месячной нормы. Суточный максимум осадков для 30 июня составляет 22,3 мм, он отмечался в 1923 году. Столь сильного дождя, что прогнозируется сегодня днем 30 июня, в Москве не было почти 100 лет", - сообщили в Гидрометцентре, отметив, что этот день также станет самым теплым с начала года.

"До этого таким днем было 29 мая с максимальной температурой на станции ВДНХ 25,9 градуса", - рассказали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, днем в пятницу в столицу придут ливневые дожди, сопровождающиеся грозой с градом. Дождь начнется в западных районах Подмосковья примерно в полдень, а в Москву придет к 18:00 мск. Ветер юго-восточный - 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
2
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
3
Сенат США переоформил законопроект о санкциях в отношении РФ
4
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Борзаковский: легкоатлеты РФ из соображений безопасности не поедут на юношеский ЧМ
7
Порошенко ответил отказом на петицию о разблокировании соцсети "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама