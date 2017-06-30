В Москве ожидаются сильные дожди, которых не было 94 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пятница, 30 июня, как ожидается, станет самым теплым днем в Москве с начала года, а такого сильного дождя, который прогнозируют синоптики на пятницу, не было в столице 94 года, сообщили в Гидрометцентре.

"Менее чем за 12 часов на город выпадет 15-20 мм осадков, то есть почти треть от месячной нормы. Суточный максимум осадков для 30 июня составляет 22,3 мм, он отмечался в 1923 году. Столь сильного дождя, что прогнозируется сегодня днем 30 июня, в Москве не было почти 100 лет", - сообщили в Гидрометцентре, отметив, что этот день также станет самым теплым с начала года.

"До этого таким днем было 29 мая с максимальной температурой на станции ВДНХ 25,9 градуса", - рассказали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, днем в пятницу в столицу придут ливневые дожди, сопровождающиеся грозой с градом. Дождь начнется в западных районах Подмосковья примерно в полдень, а в Москву придет к 18:00 мск. Ветер юго-восточный - 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.