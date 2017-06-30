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Власти Японии приказали проверить порты страны на наличие опасных огненных муравьев

Общество
30 июня, 9:45 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, июня. /ТАСС

Ранее в порту Нагоя на острове Хонсю опасные насекомые были обнаружены на стенке прибывшего из Китая контейнера и на воротах грузового терминала

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ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Японии приказало в пятницу операторам семи крупнейших контейнерных портов в стране провести экстренную проверку на наличие там огненных муравьев, смертельно опасных для человека. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио министр охраны окружающей среды Коити Ямамото.

"Ситуация требует быстрых мер, мы должны пресечь проникновение огненных муравьев", - сказал глава ведомства, слова которого приводит агентство Kyodo. Решение связано с тем, что в пятницу в порту Нагоя на главном японском острове Хонсю эти опасные насекомые были обнаружены на стенке прибывшего из Китая контейнера и на воротах грузового терминала. Эксперты уже подтвердили, что это огненные муравьи, они уничтожены.

Данная находка - уже третья в Японии за последние два месяца. Ранее огненные муравьи были дважды замечены в порту Кобе на контейнерах, также прибывших их Китая. После этого правительство обратилось к операторам 125 ведущих портов в стране с указанием провести проверки, однако они не дали результатов. Теперь решено еще раз осмотреть портовые объекты Токио, Иокогамы, Нагои, Осаки, Кобе, Хакаты, а также Нахи на самом южном острове Окинава, куда больше всего приходит контейнеров из Китая.

Родина огненных муравьев - Южная Америка, однако они уже распространились в Австралии и КНР. Эти насекомые длиной от 2,5 до 6 мм имеют красноватую окраску, они очень агрессивны. Огненные муравьи обладают сильным жалом и ядом, который вызывает у человека тяжелый шок, в том числе и со смертельным исходом.

Появившись на новой территории, они прогоняют других муравьев и быстро распространяются. Поэтому критически важно пресечь их экспансию на самом раннем этапе. В то же время Министерство охраны окружающей среды сообщило в пятницу, что пока не считает вероятным то, что эти насекомые приживутся в Японии.

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