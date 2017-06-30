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Счетная палата выявила у СПбГУ неэффективные траты на более чем 500 млн рублей в 2016 году

Общество
30 июня, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В частности, средства пошли на закупку медоборудования и дорогостоящих проектов по строительству новых объектов

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в 2016 году неэффективно потратил свыше полумиллиарда рублей бюджетных средств. В частности, средства пошли на закупку медоборудования и дорогостоящих проектов по строительству новых объектов, говорится в заключении Счетной палаты России, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В ходе проверки установлены факты неэффективного использования ресурсов, на создание которых затрачены средства федерального бюджета в объеме 553,69 млн руб", - говорится в документе.

В отчете уточняется, что 175,8 млн рублей были потрачены на разработку проектной документации пяти объектов капитального строительства, "строительно-монтажные работы которых не предусмотрены ни в 2017 г., ни в плановом периоде 2018 и 2019 гг". Еще более 377,8 млн рублей были направлены на приобретение медицинского оборудования, "которое на момент проверки не использовалось около полутора лет, к тому же гарантийный срок его обслуживания истек в декабре 2016 года".

Ведомство установило и факты недостоверности бухгалтерской отчетности СПбГУ. Так, два введенных в эксплуатацию объекта Университета отражены в бухгалтерской отчетности как "незавершенное строительство" на сумму почти 18 млн руб., а 47 объектов, на которые получены патенты, совсем не указаны. "Также в бухгалтерской отчетности не отражена просроченная дебиторская задолженность на сумму более 23 млн руб.", - подчеркивается в документе. В заключении говорится и о низком планировании расходов в Университете. К примеру, план-график закупок СПбГУ увеличился за прошлый год с 4 до 923 закупок товаров, работ и услуг, а цена контрактов и договоров выросла с 1,35 млрд руб. до 3,99 млрд руб.

Счетная палата также выявила нарушения Градостроительного кодекса и Правил проведения консервации объекта капитального строительства. "Не обеспечена консервация трех объектов, заказчиком по которым выступал Университет. Работы на них не ведутся с 2009 - 2011 гг. Объем незавершенного строительства по состоянию на 1 января 2017 г. по указанным объектам составил 753,5 млн руб.", - говорится в документе.

Материалы Счетной палаты будут направлены в СПбГУ, Совет Федерации и Госдуму, а также отдельное обращение - в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

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