МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе

Бывший тренер "Локомотива-Кубани" Барцокас возглавил БК "Химки"Спорт 30 июня, 11:18
Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения РФ и СШАПолитика 30 июня, 11:12
Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК "Зенит"Спорт 30 июня, 11:10
Памфилова высоко оценила организацию голосования по реновации в МосквеОбщество 30 июня, 11:01
Красноярские студотряды будут работать на строительстве объектов Зимней универсиады-2019Новости партнеров 30 июня, 10:59
Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской областиНовости Урала 30 июня, 10:47
Лавров и Киссинджер участвуют в "Примаковских чтениях". ВидеотрансляцияПолитика 30 июня, 10:45
Рябинский: бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на рингСпорт 30 июня, 10:44
Новые нефтегазовые проекты несут риск для инвесторовСоциальная ответственность 30 июня, 10:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о дожде, грозе и граде в ближайшие часы.
"По прогнозам синоптиков, в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в ближайшие час-два с сохранением на день и вечер 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.
Спасатели просят по возможности не выходить на улицу, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
"Управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП", - предупредили в главке.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Московской области.
Гидрометцентр России ранее распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидающихся дождей и грозы.