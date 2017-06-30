МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о дожде, грозе и граде в ближайшие часы.

"По прогнозам синоптиков, в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в ближайшие час-два с сохранением на день и вечер 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Спасатели просят по возможности не выходить на улицу, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

"Управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП", - предупредили в главке.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Московской области. Гидрометцентр России ранее распространил предупреждение об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидающихся дождей и грозы.