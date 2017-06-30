Власти НАО оплатят из бюджета 80% расходов на подготовку поваров, медиков и работников ЖКХ

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) будут компенсировать из регионального бюджета 80% расходов на обучение при платном профобразовании в регионе. По решению, принятому депутатами регионального Заксобрания в июне, окружной департамент образования, культуры и спорта разрабатывает порядок и условия предоставления финансовой поддержки, сообщила пресс-служба администрации НАО.

"80% от объема затрат возьмет на себя бюджет округа, 20% - студент или его родители. Речь идет только о вновь поступивших студентах. Софинансировать будут по одной образовательной программе в каждом государственном профессиональном образовательном учреждении региона - Ненецком профессиональном училище (НПУ), Ненецком аграрно-экономическом техникуме им. В. Г. Волкова (НАЭТ) и Социально-гуманитарном колледже им. И. П. Выучейского (СГК)", - говорится в сообщении.

Перечень специальностей, по которым планируется внедрить систему софинансирования, уже утвержден. Ненецкое профессиональное училище на таких условиях будет готовить мастеров по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Ненецкий аграрно- экономический техникум вводит софинансирование на специальность "поварское и кондитерское дело". Прием на эти специальности осуществляется после 9 класса.

Социально-гуманитарный колледж им. И. П. Выучейского за счет софинансирования подготовит медиков среднего звена по специальности "сестринское дело". Прием на эту специальность осуществляется после окончания 11 класса.

"Ни в одном субъекте подобной практики нет. Финансовая поддержка округа ориентирована на подготовку специалистов только по востребованным специальностям", - приводит пресс-служба слова руководителя профильного департамента Ильи Иванкина.

Планируется, что софинансирование образовательных услуг в профучреждениях начнет действовать уже с 1 сентября. На эти цели из окружной казны будет выделено более 2 млн рублей.