МВД РФ выделило более 2 млрд рублей на покупку квартир для сотрудников в 2017 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. МВД России в этом году выделило более 2 млрд рублей бюджетных ассигнований на жилье для своих сотрудников. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерства, данная сумма позволит обеспечить жильем около 320 сотрудников.

Ранее в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопросы обеспечения жильем сотрудников МВД решаются, но не так быстро, как хотелось бы.

"МВД России выделены бюджетные ассигнования в 2017 году на предоставление единовременной социальной выплаты в объеме 2,1 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем порядка 320 семей сотрудников и пенсионеров", - сказали в пресс-центре ведомства.

В МВД также отметили, что предусмотренные на следующие годы деньги позволят обеспечить жильем такое же количество сотрудников. "Предусмотренные МВД России в 2018-2019 гг. бюджетные ассигнования - по 2 млрд рублей ежегодно - позволят предоставить единовременную социальную выплату соответственно 320 и 299 семьям", - сообщили ТАСС в министерстве.