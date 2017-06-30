Президент Вьетнама попросил упростить въезд в Россию для граждан своей страны

Глава Минкомсвязи не видит препятствий для работы Telegram в РФЭкономика и бизнес 30 июня, 12:47
Песков: у Путина пока не было времени посмотреть целиком фильм Оливера СтоунаКультура 30 июня, 12:47
Поветкин оказался легче Руденко на 3,9 кг в преддверии бояСпорт 30 июня, 12:44
Тюменские прокуроры добились блокировки более 110 сайтов, обучающих хищению газа и водыНовости Урала 30 июня, 12:43
"Инвитро" приостановила прием анализов в РФ, Казахстане и Белоруссии из-за кибератакиОбщество 30 июня, 12:40
Рекордное количество медиков выпустил Сеченовский университет в 2017 годуМосква 30 июня, 12:38
В Петербурге спущен на воду новый корвет, оснащенный "Калибрами"Армия и ОПК 30 июня, 12:23
Каждый пятый россиянин пророчит победу в Кубке конфедераций сборной ГерманииСпорт 30 июня, 12:21
Федерация: тренерский штаб сборной России по боксу неудовлетворительно провел ЧЕСпорт 30 июня, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вьетнам обращается к России с просьбой упростить въезд для граждан страны в РФ в целях трудовой деятельности, учебы и туризма. Об этом заявил в пятницу президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
"Количество российских туристов во Вьетнаме растет с каждым годом, все больше и больше вьетнамцем приезжают в Россию... Со своей стороны мы уже упростили процедуры въезда для российских граждан. Мы просим российскую сторону рассмотреть вопрос о создании благоприятных условий, чтобы вьетнамские граждане могли проще въехать в Россию для работы, учебы и туризма", - сказал Чан Дай Куанг.
При этом президент Вьетнама выступил за активизацию связей с Россией во всех областях, особенно в экономике. "Мы поставили перед собой цель увеличить товарооборот двух стран и активизировать связи в разных областях, особенно в экономике, инвестициях и торговли, чтобы взаимодействие в этих сферах достигло такого же высокого уровня как и в политических отношениях. Я думаю, мы вполне сможем достичь этих целей, если будет реализовано соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом [ЕАЭС], и таким образом мы усилим связи не только с Россией, но и с остальными странами ЕАЭС", - подчеркнул он.
Чан Дай Куанг добавил, что российско-вьетнамский товарооборот возможно вывести на уровень $10 млрд к 2020 году.