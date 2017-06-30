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Президент Вьетнама попросил упростить въезд в Россию для граждан своей страны

Общество
30 июня, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Президент Вьетнама напомнил, что со своей стороны Ханой уже упростил процедуры въезда в страну для российских граждан

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вьетнам обращается к России с просьбой упростить въезд для граждан страны в РФ в целях трудовой деятельности, учебы и туризма. Об этом заявил в пятницу президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Количество российских туристов во Вьетнаме растет с каждым годом, все больше и больше вьетнамцем приезжают в Россию... Со своей стороны мы уже упростили процедуры въезда для российских граждан. Мы просим российскую сторону рассмотреть вопрос о создании благоприятных условий, чтобы вьетнамские граждане могли проще въехать в Россию для работы, учебы и туризма", - сказал Чан Дай Куанг.

При этом президент Вьетнама выступил за активизацию связей с Россией во всех областях, особенно в экономике. "Мы поставили перед собой цель увеличить товарооборот двух стран и активизировать связи в разных областях, особенно в экономике, инвестициях и торговли, чтобы взаимодействие в этих сферах достигло такого же высокого уровня как и в политических отношениях. Я думаю, мы вполне сможем достичь этих целей, если будет реализовано соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом [ЕАЭС], и таким образом мы усилим связи не только с Россией, но и с остальными странами ЕАЭС", - подчеркнул он.

Чан Дай Куанг добавил, что российско-вьетнамский товарооборот возможно вывести на уровень $10 млрд к 2020 году.

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Визит президента Вьетнама в Россию
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