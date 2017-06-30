Песков призвал журналистов к осторожности в связи с надвигающейся на Москву грозой

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Администрация Кремля обратила внимание на предупреждение синоптиков о надвигающейся на столицу грозе. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков завершил свой регулярный брифинг для журналистов соответствующим предостережением.
"Желаю всем сегодня хорошо поработать и будьте осторожны в связи с разными дождями!" - сказал он представителям прессы.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, 30 июня станет самым теплым днем в Москве с начала года, но во второй половине дня пройдет дождь такой силы, какого не было в столице 94 года. Ожидается почти треть от месячной нормы осадкой. Синоптики не исключают, что ливневые дожди будут сопровождаться грозой с градом.