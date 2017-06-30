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"Инвитро" приостановила прием анализов в РФ, Казахстане и Белоруссии из-за кибератаки

Общество
30 июня, 12:40 UTC+3

В компании прикладывают все усилия для возобновления работы

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Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сеть медицинских лабораторий "Инвитро" временно приостановила прием анализов в России, Казахстане и Белоруссии после кибератаки, которая произошла во вторник, 27 июня, следует из сообщения компании.

"В связи с процессом восстановления инфраструктуры "Инвитро" после кибератаки временно приостановлен прием биоматериала в медицинских офисах России, Казахстана и Белоруссии. Мы делаем все для возобновления работы. Все обращения пациентов будут тщательно проработаны в индивидуальном порядке, - отмечают в "Инвитро".

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