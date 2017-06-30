"Инвитро" приостановила прием анализов в РФ, Казахстане и Белоруссии из-за кибератаки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сеть медицинских лабораторий "Инвитро" временно приостановила прием анализов в России, Казахстане и Белоруссии после кибератаки, которая произошла во вторник, 27 июня, следует из сообщения компании.

"В связи с процессом восстановления инфраструктуры "Инвитро" после кибератаки временно приостановлен прием биоматериала в медицинских офисах России, Казахстана и Белоруссии. Мы делаем все для возобновления работы. Все обращения пациентов будут тщательно проработаны в индивидуальном порядке, - отмечают в "Инвитро".