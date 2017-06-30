Генеральным продюсером телеканала ТНТ назначен Вячеслав Дусмухаметов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" объявил о назначении Вячеслава Дусмухаметова на должность генерального продюсера телеканала ТНТ (входит в "Гезпром-медиа"). Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"В новой должности он будет отвечать за творческую составляющую на канале, производство контента и развитие новых форматов", - говорится в сообщении.

Прежний генпродюсер канала Александр Дулерайн, занимавший эту должность с 2009 года, возглавит международное развитие канала, продолжит работу в программном комитете и останется членом правления ТНТ.

Вячеслав Дусмухаметов работает на телевидении в течение последних 15 лет. В частности, он был креативным продюсером телеканалов РЕН ТВ (2004-2005) и СТС (2005-2008).

В 2008 году совместно с Артуром Джанибекяном и Семеном Слепаковым основал компанию "7АРТ" по производству телеконтента, 74% акций которой в 2010 году приобрела продюсерская компания Comedy Club Production. С 2012 года занимал должность креативного продюсера компании Comedy Club Production. Дусмухаметов является автором и продюсером сериалов "Универ", "Интерны", шоу Comedy Woman, Comedy Баттл, Stand Up и других.