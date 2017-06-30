Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генеральным продюсером телеканала ТНТ назначен Вячеслав Дусмухаметов

Общество
30 июня, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Дусмухаметов будет отвечать за творческую составляющую на канале, производство контента и развитие новых форматов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" объявил о назначении Вячеслава Дусмухаметова на должность генерального продюсера телеканала ТНТ (входит в "Гезпром-медиа"). Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"В новой должности он будет отвечать за творческую составляющую на канале, производство контента и развитие новых форматов", - говорится в сообщении.

Прежний генпродюсер канала Александр Дулерайн, занимавший эту должность с 2009 года, возглавит международное развитие канала, продолжит работу в программном комитете и останется членом правления ТНТ.

Вячеслав Дусмухаметов работает на телевидении в течение последних 15 лет. В частности, он был креативным продюсером телеканалов РЕН ТВ (2004-2005) и СТС (2005-2008).

В 2008 году совместно с Артуром Джанибекяном и Семеном Слепаковым основал компанию "7АРТ" по производству телеконтента, 74% акций которой в 2010 году приобрела продюсерская компания Comedy Club Production. С 2012 года занимал должность креативного продюсера компании Comedy Club Production. Дусмухаметов является автором и продюсером сериалов "Универ", "Интерны", шоу Comedy Woman, Comedy Баттл, Stand Up и других.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
2
Парламент Германии легализовал однополые браки
3
В кипрском городе Лимасол произошел взрыв
4
Более 30 авиарейсов задержаны, еще три отменены в аэропортах Москвы
5
Россия полностью откажется от трат Резервного фонда с 2019 года
6
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
7
Песков: вопрос о формате и времени встречи Путина и Трампа в Гамбурге прорабатывается
Темы дня
Загрузка...
Реклама