Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии могут появиться автомобильные права с ограничениями для пожилых людей

Общество
30 июня, 14:11 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, июня. /ТАСС

В качестве ограничений, в частности, рассматривается запрет на вождение в ночное время суток, а также использование скоростных автомобильных магистралей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Автомобильные права с жесткими ограничениями для пожилых людей могут появиться в Японии. К рассмотрению соответствующей инициативы, как сообщает общественное телевидение NHK, приступило в пятницу главное полицейское управление страны.

Отмечается, что возможное нововведение затронет людей старше 75 лет. В качестве ограничений, в частности, рассматривается запрет на вождение в ночное время суток, а также использование скоростных автомобильных магистралей. Для лиц старше 80 лет могут ввести еще более строгие правила - сдача реального теста на вождение при каждом обновлении автомобильных прав.

Инциденты с автомобилями, которыми управляют пожилые водители, превратились в последнее время в серьезную проблему в Японии, где ускоряется процесс старения населения. Сейчас на лиц в возрасте старше 65 лет приходится 26,6% жителей страны. В середине мая этого года в разных районах Японии произошла череда схожих аварии, когда возрастные водители врезались в жилые или коммерческие здания. В большинстве случаев подобные происшествия связаны с замедленной реакцией у пожилых, а также с тем, что они иногда путают педали и жмут на газ вместо тормоза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
2
Парламент Германии легализовал однополые браки
3
В кипрском городе Лимасол произошел взрыв
4
Более 30 авиарейсов задержаны, еще три отменены в аэропортах Москвы
5
Россия полностью откажется от трат Резервного фонда с 2019 года
6
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
7
Песков: вопрос о формате и времени встречи Путина и Трампа в Гамбурге прорабатывается
Темы дня
Загрузка...
Реклама