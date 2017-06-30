В Японии могут появиться автомобильные права с ограничениями для пожилых людей

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Автомобильные права с жесткими ограничениями для пожилых людей могут появиться в Японии. К рассмотрению соответствующей инициативы, как сообщает общественное телевидение NHK, приступило в пятницу главное полицейское управление страны.

Отмечается, что возможное нововведение затронет людей старше 75 лет. В качестве ограничений, в частности, рассматривается запрет на вождение в ночное время суток, а также использование скоростных автомобильных магистралей. Для лиц старше 80 лет могут ввести еще более строгие правила - сдача реального теста на вождение при каждом обновлении автомобильных прав.

Инциденты с автомобилями, которыми управляют пожилые водители, превратились в последнее время в серьезную проблему в Японии, где ускоряется процесс старения населения. Сейчас на лиц в возрасте старше 65 лет приходится 26,6% жителей страны. В середине мая этого года в разных районах Японии произошла череда схожих аварии, когда возрастные водители врезались в жилые или коммерческие здания. В большинстве случаев подобные происшествия связаны с замедленной реакцией у пожилых, а также с тем, что они иногда путают педали и жмут на газ вместо тормоза.