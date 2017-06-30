Под Иваново отреставрируют два объекта культурного наследия России

ИВАНОВО, 30 июня. /ТАСС/. Собор XVIII века в городе Шуя и колокольню конца XVIII - начала XIX вв. в городе Лежневе Ивановской области, которые являются объектами культурного наследия федерального значения, отреставрируют в 2017 году. На эти цели будет выделено порядка 51 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В текущем году будут отреставрированы "Старый" собор Воскресения, построенный в 1756 году в Шуе, на что будет затрачено порядка 39 млн рублей, и колокольня конца XVIII века в городе Лежневе, на восстановление которой запланировано 12,3 млн рублей", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Ирины Эрмиш.

В пресс-службе добавили, что средства общим объемом в 51 млн рублей получены Ивановской областью из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Культура России", действующей с 2012 по 2018 гг. В 2016 году в рамках этой же программы была разработана проектная документация на реставрацию объектов, которая получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

"Старый" Воскресенский собор в городе Шуя построили на месте сгоревшей деревянной церкви, которая стояла там с 1629 года. Каменный собор, который сохранился до наших дней, построен в стиле классицизма. С 1991 года Воскресенский собор является подворьем Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря - шуйской православной обители, известной с 1425 года.

Колокольня в Лежневе построена на средства фабриканта Захара Кокушкина в честь победы в войне с Наполеоном и является примером постройки зрелого классицизма. Она стала еще одной частью ансамбля Троицко-Знаменской церкви, построенной в 1745 году. На верхнем ярусе колокольни расположены часы работы братьев Бутеноп, авторов часов на Спасской башне московского Кремля.