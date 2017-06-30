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Москалькова направила письмо омбудсмену Украины по задержанию россиянина под Луганском

Общество
30 июня, 15:13 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 30, июня. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что находится в постоянном контакте со своей украинской коллегой Валерией Лутковской

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КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинскому омбудсмену Валерии Лутковской письмо в связи с задержанием в Луганской области гражданина РФ Виктора Агеева. Об этом она сообщила в ходе рабочего визита в Казань.

"Да, с Валерией Лутковской (уполномоченный по правам человека на Украине - прим. ТАСС) у меня постоянный контакт. Вчера направила ей письмо по поводу задержанного российского гражданина (Виктора Агеева - прим. ТАСС), по ситуации в Луганске", - пояснила Москалькова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российские власти примут меры для защиты всех законных прав задержанного в Луганской области Украины россиянина.

Русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Минобороны РФ опровергло сообщения о том, что Агеев был российским военным.

По данным российского оборонного ведомства, он никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году. В Минобороны РФ назвали заявление о службе Агеева по контракту "вымыслом украинских пропагандистов".

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