"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях

Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛСпорт 30 июня, 17:25
Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку УимблдонаСпорт 30 июня, 17:14
Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млнСпорт 30 июня, 17:12
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетяхОбщество 30 июня, 17:07
ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником Кверквелией до 2021 годаСпорт 30 июня, 17:00
Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в ХакасииСибирь 30 июня, 16:56
"Швабе" разработал инновационную процедуру изготовления волоконно-оптического световодаНовости партнеров 30 июня, 16:50
Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о ЖирковеСпорт 30 июня, 16:48
Мутко: поле арены "Спартак" будет готово к матчу Португалия - Мексика, несмотря на штормСпорт 30 июня, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В пятницу, 30 июня, на Москву и область обрушились проливные дожди. По прогнозу синоптиков, на город выпадет почти треть месячной нормы осадков. Как отметили в Гидрометцентре, таких сильных дождей в регионе не было 94 года.
МЧС накануне ввело оранжевый уровень опасности из-за грозы и ветра. Экстренное предупреждение в связи с непогодой действует до 03:00 мск субботы.
Впечатления пользователей соцсетей - в материале ТАСС.
#бегинеоглядывайся #тропическийливень #москвамогучая #гроза #ливень #апокалипсис #москва24
Привет, Лето.... Июнь, Июль.... по-моему это Июнябрь, и Июлябрь... осенние месяцы такие, соседи такие... после них идёт Сентябрь и Октябрь.... . У кого какие идеи??? . #погода#лето#ужас#град#снег#снегвмоскве #снегвиюне #лето2017 #летопришло #летоприди #гделето#гроза#гром#страшно#осеньлетом#мирсошелсума#москва#москвасити #стихийноебедствие #уприродынетплохойпогоды #шторм#штормовоепредупреждение #ливень
#грозавмоскве #москва #гроза
Гроза тысячелетия! Все в укрытие! ⛈⛈ #hometernovskiy #ЛивеньВека
Погода шепчет))) Разница между фото - 10 минут #гроза #м24 #ливень #30июля #непогода
Этот момент, когда нет возможности съездить на море, но есть возможность поплавать в Москве. #апокалипсис
Обещанный потоп начался,пусть все обойдется..Берегите себя #москва #москва24 #потоп #дождь #погода #гроза #дождь #мчс #вода #стихия #град #пипец #штормовоепредупреждение #тропическийливень
#гроза #москва #грозавмоскве
Завораживающе жутко #град#гроза#июньпрекрати#Королев
Очень страшно! #град
Шереметьево #москва pic.twitter.com/xmOtXdYxYw— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 30 июня 2017 г.
Начинается #ливень #БегиНеОглядывайся pic.twitter.com/7BSxQLQMeU— Alexey Abramov (@po_nastroenuy) 30 июня 2017 г.
Лучше бы солнце так все выкладывали, как этот ливень. Оно у нас реже бывает.— dilligaf (@DilligafBlog) 30 июня 2017 г.
Свежий воздух, культуризм, укрепляют организм ))— Дёмин Игорь (@deminigor) 30 июня 2017 г.
А нам ливень нипочем )) мы его переживем.
Уже можно говорить, что ваши истории в инстаграме про ливень никому не интересны? У большинства людей у которых есть Инстаграм - есть окна.— гелик (@asvyatetskaya) 30 июня 2017 г.
если ты не едешь на море,то море едет к тебе#ливень— Angelina Eremenko (@liincheg) 30 июня 2017 г.