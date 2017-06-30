Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях

Общество
30 июня, 17:07 UTC+3

Экстренное предупреждение МЧС в связи с грозой и дождями действует до 03:00 мск субботы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

В пятницу, 30 июня, на Москву и область обрушились проливные дожди. По прогнозу синоптиков, на город выпадет почти треть месячной нормы осадков. Как отметили в Гидрометцентре, таких сильных дождей в регионе не было 94 года. 

МЧС накануне ввело оранжевый уровень опасности из-за грозы и ветра. Экстренное предупреждение в связи с непогодой действует до 03:00 мск субботы.

Впечатления пользователей соцсетей - в материале ТАСС.

#бегинеоглядывайся #тропическийливень #москвамогучая #гроза #ливень #апокалипсис #москва24

Публикация от Мария Музыка (@mari_muzyka)

Привет, Лето.... Июнь, Июль.... по-моему это Июнябрь, и Июлябрь... осенние месяцы такие, соседи такие... после них идёт Сентябрь и Октябрь.... . У кого какие идеи??? . #погода#лето#ужас#град#снег#снегвмоскве #снегвиюне #лето2017 #летопришло #летоприди #гделето#гроза#гром#страшно#осеньлетом#мирсошелсума#москва#москвасити #стихийноебедствие #уприродынетплохойпогоды #шторм#штормовоепредупреждение #ливень

Публикация от Nata Megrina (@nataliamegrina)

#грозавмоскве #москва #гроза

Публикация от E (@forunik)

Гроза тысячелетия! Все в укрытие! ⛈⛈ #hometernovskiy #ЛивеньВека

Публикация от Ternovskiy Dmitry (@ternovskiy)

Погода шепчет))) Разница между фото - 10 минут #гроза #м24 #ливень #30июля #непогода

Публикация от Lerusha (@kermeit)

Этот момент, когда нет возможности съездить на море, но есть возможность поплавать в Москве. #апокалипсис

Публикация от Anna Arefyeva (@anna_arefyeva)

Публикация от IrinushkaLvd (@irinushkalvd)

Обещанный потоп начался,пусть все обойдется..Берегите себя #москва #москва24 #потоп #дождь #погода #гроза #дождь #мчс #вода #стихия #град #пипец #штормовоепредупреждение #тропическийливень

Публикация от Елена Бейдер (@elena_beyder)

#гроза #москва #грозавмоскве

Публикация от E (@forunik)

Публикация от barin75 (@igor_smychnikov)

Завораживающе жутко #град#гроза#июньпрекрати#Королев

Публикация от Olga (@lialic)

Очень страшно! #град

Публикация от Мария Хаустова (@freakenbok)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Гроза в Московском регионе
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
4
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
5
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
6
Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине
7
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама