"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях

В пятницу, 30 июня, на Москву и область обрушились проливные дожди. По прогнозу синоптиков, на город выпадет почти треть месячной нормы осадков. Как отметили в Гидрометцентре, таких сильных дождей в регионе не было 94 года.

МЧС накануне ввело оранжевый уровень опасности из-за грозы и ветра. Экстренное предупреждение в связи с непогодой действует до 03:00 мск субботы.

Впечатления пользователей соцсетей - в материале ТАСС.

#бегинеоглядывайся #тропическийливень #москвамогучая #гроза #ливень #апокалипсис #москва24 Публикация от Мария Музыка (@mari_muzyka) Июн 30 2017 в 5:06 PDT

Привет, Лето.... Июнь, Июль.... по-моему это Июнябрь, и Июлябрь... осенние месяцы такие, соседи такие... после них идёт Сентябрь и Октябрь.... . У кого какие идеи??? . #погода#лето#ужас#град#снег#снегвмоскве #снегвиюне #лето2017 #летопришло #летоприди #гделето#гроза#гром#страшно#осеньлетом#мирсошелсума#москва#москвасити #стихийноебедствие #уприродынетплохойпогоды #шторм#штормовоепредупреждение #ливень Публикация от Nata Megrina (@nataliamegrina) Июн 30 2017 в 5:04 PDT

#грозавмоскве #москва #гроза Публикация от E (@forunik) Июн 30 2017 в 5:16 PDT

Гроза тысячелетия! Все в укрытие! ⛈⛈ #hometernovskiy #ЛивеньВека Публикация от Ternovskiy Dmitry (@ternovskiy) Июн 30 2017 в 3:01 PDT

Погода шепчет))) Разница между фото - 10 минут #гроза #м24 #ливень #30июля #непогода Публикация от Lerusha (@kermeit) Июн 30 2017 в 5:04 PDT

Этот момент, когда нет возможности съездить на море, но есть возможность поплавать в Москве. #апокалипсис Публикация от Anna Arefyeva (@anna_arefyeva) Июн 30 2017 в 4:26 PDT

Публикация от IrinushkaLvd (@irinushkalvd) Июн 30 2017 в 4:11 PDT

Обещанный потоп начался,пусть все обойдется..Берегите себя #москва #москва24 #потоп #дождь #погода #гроза #дождь #мчс #вода #стихия #град #пипец #штормовоепредупреждение #тропическийливень Публикация от Елена Бейдер (@elena_beyder) Июн 30 2017 в 4:01 PDT

#гроза #москва #грозавмоскве Публикация от E (@forunik) Июн 30 2017 в 5:15 PDT

Публикация от barin75 (@igor_smychnikov) Июн 30 2017 в 5:15 PDT

Завораживающе жутко #град#гроза#июньпрекрати#Королев Публикация от Olga (@lialic) Июн 30 2017 в 5:24 PDT

Очень страшно! #град Публикация от Мария Хаустова (@freakenbok) Июн 30 2017 в 5:23 PDT

Шереметьево #москва pic.twitter.com/xmOtXdYxYw — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 30 июня 2017 г.

Начинается #ливень #БегиНеОглядывайся pic.twitter.com/7BSxQLQMeU — Alexey Abramov (@po_nastroenuy) 30 июня 2017 г.

Лучше бы солнце так все выкладывали, как этот ливень. Оно у нас реже бывает. — dilligaf (@DilligafBlog) 30 июня 2017 г.

Свежий воздух, культуризм, укрепляют организм ))

А нам ливень нипочем )) мы его переживем. — Дёмин Игорь (@deminigor) 30 июня 2017 г.

Уже можно говорить, что ваши истории в инстаграме про ливень никому не интересны? У большинства людей у которых есть Инстаграм - есть окна. — гелик (@asvyatetskaya) 30 июня 2017 г.

если ты не едешь на море,то море едет к тебе#ливень — Angelina Eremenko (@liincheg) 30 июня 2017 г.