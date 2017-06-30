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Пробки в Москве в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов

Общество
30 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Отмечается, что на 15:00 мск загруженность дорог оценивалась в восемь баллов

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пробки в вечерний час пик в Москве из-за непогоды могут достигнуть девяти баллов. Об этом говорится в сообщении онлайн-сервиса "Яндекс. Пробки".

"Непогода может существенно осложнить движение в Москве - пробки в вечерний час пик, скорее всего, достигнут девяти баллов. На 15:00 мск загруженность столичных дорог по шкале "Яндекс. Пробок" оценивалась в восемь баллов", - отмечается в сообщении сервиса.

Ранее в Гидрометцентре и МЧС предупредили, что с 12:30 мск 30 июня до 03:00 мск 1 июля по Московской области и Москве (включая Новую Москву) ожидается местами сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с. Сейчас во многих районах Москвы идет проливной дождь, местами с градом.

"Яндекс. Пробки" уже зафиксировали самые ранние за последние два месяца семь баллов в Москве. Обычно пятничные заторы достигают такой отметки не раньше 17:00 мск, пояснили аналитики компании. К полудню загруженность дорог уже превышала привычный уровень на балл, а после 13:00 - на два.

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