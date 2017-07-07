Счастье в браке и без: что происходит с институтом семьи

Россияне считают отношения в семье одной из главных жизненных ценностей — важнее только здоровье. К тому же большинство наших граждан уверены, что в браке люди счастливее, чем вне его. Но при этом браки регистрируют все реже, а число разводов хоть и снижается, но не сильно. Психолог, социолог и демограф рассказали ТАСС, что сегодня происходит с институтом семьи, а люди — о том, почему они женятся, разводятся и изменяют.

Браки: для удовольствия, а не по необходимости

В 2016 году россияне женились реже, чем в предыдущем: число зарегистрированных браков не достигло и миллиона. При расчете на душу населения это меньше, чем когда-либо за последние десять лет: реже оформляли отношения только в 2000 году. Социологи объясняют: на самом деле это не плохо. Просто раньше люди женились потому, что иначе было нельзя, а сейчас — для того чтобы быть счастливыми.

Пять фактов о браке 81% россиян не считают незарегистрированный брак чем-то предосудительным. 87% жителей нашей страны полагают, что идеальная семья — та, в которой есть взаимопонимание и поддержка, даже если в ней бывают трудности с деньгами. И только 9% уверены, что финансовое благополучие важнее отношений. 60% граждан думают, что главный мотив для вступления в брак — рождение детей. 79% россиян убеждены, что в браке жить лучше, чем в одиночестве. А 12% предпочитают не жениться. 22% граждан считают недостатком брака то, что в семье большую роль играет быт. По данным опросов ВЦИОМ

До революции в русских деревнях посредниками при заключении брака были те же люди, через которых договаривались о покупке скотины. Уже по одному этому очевидно: брак был не союзом двух влюбленных, а финансовой сделкой родственников. О варианте "не жениться" люди даже не думали: семья нужна была и для выживания, и для продолжения рода. И от социального положения это не зависело. "Мне 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся", — писал Пушкин незадолго до свадьбы. Жениться должен был и крестьянин, и дворянин.

В советские времена люди сами выбирали себе партнеров, но не регистрировать отношения, как правило, по-прежнему не могли. Почти вплоть до 90-х годов сожительство вне брака осуждалось. Молодые пары жили с родителями, и привести в отчий дом можно было только жену.

Сегодня ваша личная жизнь — это ваш личный выбор. Рожать детей вне брака, заключать брак без детей, жить вместе без штампа в паспорте, никогда не выходить замуж или жениться каждые два года — ни один из этих вариантов не запрещен. Мужчина, ушедший от четвертой жены, не будет отвечать за это перед парткомом. А женщине, родившей без мужа, не придется стыдиться перед соседями.

По словам кандидата социологических наук сотрудника Института изучения семьи, детства и воспитания РАО Ольги Лебедь, сегодня самая распространенная в нашем обществе модель отношений — серийная моногамия. На протяжении жизни человек может последовательно вступать в несколько браков — не обязательно зарегистрированных — и в каждом хранить верность. Понятие "единственный брак на всю жизнь" ушло — и, похоже, навсегда. Возможно, когда-нибудь формальности адаптируют под людей, как предрекали писатели-фантасты: например в романе "Конец детства" Артура Кларка герои подписывают брачный договор на несколько лет.

Он наклонился к Джин, стиснул ее руки.

— Слушай, слетаем-ка завтра в Архив и заключим брачный договор... ну, скажем, на пять лет, а?

Джин посмотрела на него в упор — да, то, что написано у него на лице, очень приятно.

— Давай на десять, — сказала она.

из романа Артура Кларка "Конец детства"

Почему же сегодня некоторые женятся, если можно жить "так"? "Женщины часто хотят белое платье, праздник и статус, — говорит семейный психолог Ольга Логинова. — На мужчин влияет довод "так делают все": уже и друзья все женились, и родители подгоняют". К тому же детей предпочитают рожать в зарегистрированном браке: иначе придется больше мучиться с бюрократией.

Помимо этого, сегодня, когда брак перестал быть необходимым экономически и социально, его заключают для удовольствия. "Если уж люди женятся, то по любви, — говорит Ольга Лебедь. — Либо — чаще всего так бывает со вторым или третьим браком — потому что решают, что вместе им будет жить проще". Таких партнеров ищут долго, поэтому и в загс идут позже: сегодня средний возраст женихов и невест — около 30 лет. Но самое главное в другом: если люди нужны друг другу только для счастья, ничто, кроме счастья, их вместе не удержит.

"Чем больше у человека свободы выбора — экономической, психологической, сексуальной — тем более хрупкими будут отношения, — говорит замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров. — Но в них будет больше доверия и тепла. Как ни странно, сегодня, когда браки стали более осознанными, люди относятся к ним куда серьезнее". Так что количество и крепость браков действительно падает. Зато их качество растет.

Прямая речь

"Мы с Андреем были вместе семь лет — без штампа. А потом решили купить машину в кредит. У меня была хорошая белая зарплата, решили, что оформим на меня. Через пару дней мне позвонили из службы безопасности банка и спросили: "А зачем вам машина, у вас же прав нет?" Права были только у Андрея, я сказала, что водить будет муж. Они мне: "А у вас же нет мужа?!" Вывели меня из себя, я пришла домой вся на нервах и сказала Андрею: мне не дадут кредит, потому что у меня даже мужа нет! Кредит мне в итоге все же выдали — под поручительство шефа.

А через месяц к нам в гости зашли соседи — молодая пара, муж и жена. Мы поболтали, а когда они ушли, Андрей притянул меня к себе и сказал: "Давай у нас тоже будет как надо". Когда я позвонила папе рассказать о предстоящей свадьбе, он долго выпытывал про дополнительные "обстоятельства", видимо, решил, что я беременна.

Мы расписались девять лет назад. И оба считаем, что после официального брака наши отношения стали гораздо круче".

Лия, 33 года

"Через пару месяцев знакомства Митя заявил, что ему нужны только серьезные отношения, и если для меня это не так, то он прямо сейчас встанет и уйдет. Я тогда разрыдалась: меня как-то неожиданно загнали в угол и мне не понравилось. Но решила рискнуть. Я тогда даже мстительно подумала: если ничего не выйдет, я всегда могу дать задний ход, ведь меня сейчас практически вынудили! Мы быстро стали жить вместе, и постепенно я перестала бояться. Правда, когда через четыре года Митя сделал мне предложение, я сказала: "Предварительно — да". Даже на мероприятии в честь нашей свадьбы на Facebook у меня стоит статус "возможно, пойду". Осознание происходящего дается мне нелегко. Но я понимаю: вот человек, которого я хочу видеть рядом всю жизнь, и вот красивый ритуал, через который мы собираемся пройти".

Альбина, 31 год

Верность: в чести, но не всегда на практике

Большинство россиян осуждают измены. Адюльтер не нравится всем: женатым и холостякам, молодежи и пенсионерам. Но, плохо относясь к неверности, многие люди продолжают изменять. "Верность в чести номинально, а не практически", — говорит социолог Ольга Лебедь.

Пять фактов об изменах 20% россиян относятся к изменам снисходительно. 7% жителей нашей страны считают, что не следует осуждать изменяющих женщин. 9% респондентов склонны оправдывать неверных мужей. 7% мужчин и такой же процент женщин называют верность среди наиболее значимых качеств партнера. 18% россиян считают, что семья ограничивает личную свободу. По данным опросов ВЦИОМ

Почему люди изменяют вместо того, чтобы разойтись и создать новые отношения? В каждом союзе есть своя выгода. Страшно уйти, если у вас общие дети, ипотека и собака — то, что называют стабильностью. Но некоторые "идут налево" и в отношениях, где нет никаких задокументированных обязательств, а чтобы расстаться, достаточно снять квартиру и сменить статус в соцсетях.

"Есть люди, которые будут изменять всегда, вне зависимости от партнера, — говорит психолог Ольга Логинова. — Это и из-за воспитания, и из-за самого человека, который думает: "А что здесь такого?"

Возможно, не разводиться с нелюбимым супругом — это своеобразная дань традиции: люди до сих пор не привыкли, что можно по-другому. "Адюльтер был и в прошлом — мы это знаем хотя бы из классической литературы, — говорит демограф Сергей Захаров. — Это может быть воспроизведением традиционной схемы: ты должен жить с нелюбимым, потому что тебя венчали, потому что родственники договорились. А при этом людям хочется счастья. И удовольствия в сексе".

Прямая речь

В отношениях с мужем мне не хватало честности. Во всем. Он часто не исполнял своих обещаний. Однажды я затащила его на уроки сальсы, но он вскоре бросил, хотя обещал вернуться в группу. Но в итоге отказался. Мне было важно заниматься с ним танцами вместе, и меня это ранило. В итоге я завела роман с мужчиной из группы. Мы танцевали вместе на занятиях, вместе ходили в клубы. Но мне было плохо. Я словно раздваивалась: с любовником думала о муже, с мужем — о любовнике. И не была в итоге ни там, ни здесь. В конце концов эти отношения закончились. С мужем мы тоже развелись, но не из-за того романа. Сейчас, когда кто-то говорит, что изменяет любимому человеку, для меня это звучит так, словно у человека... Ну два носа, например. Как что-то немыслимое. Олеся, 40 лет

Разводы: из-за денег и недопониманий

В России каждый второй брак распадается в течение девяти лет. А всего разводом заканчиваются около 60% зарегистрированных союзов. Хотя за последние годы число официальных разрывов сократилось: в 2002 году их число превысило 850 тысяч, в 2016-м — 608 тысяч. Эксперты объясняют: те, кто сегодня разводятся, раньше просто доживали жизнь в несчастье и взаимных изменах. Сегодня развод не подразумевает общественного порицания и не ставит крест на личной жизни — а потому люди все чаще решаются уходить оттуда, где им плохо.

Пять фактов о разводах 21% россиян считают, что разводы в принципе недопустимы. Большая часть из них — мусульмане, на втором месте — жители сел. 15% тех, кто допускает разводы в принципе, все же считают их неприемлемыми, если в семье есть несовершеннолетние дети. 67% россиян уверены, что самая веская причина для развода — рукоприкладство. На втором месте — пьянство, на третьем — измена. Наименьший показатель у политических разногласий (всего 3%). 27% опрошенных считают, что чаще всего люди разводятся из-за материальных трудностей, 19% называют среди причин классическое "не сошлись характерами", 11% — пьянство. Измена (9%) — только на четвертом месте. 15% россиян считают, что среди их знакомых есть те, кому следует развестись. По данным опроса ФОМ

Как говорит демограф Сергей Захаров, парадоксальным образом крепкие, но несчастливые союзы отрицательно сказываются на рождаемости: в них предпочитают не заводить детей. Зато во втором браке "разведенки с прицепом" (это презрительное выражение тоже осталось в прошлом) заводят новое потомство — и первый общий ребенок мужчины и женщины может стать третьим в их новой семье. Если в 1960-е годы после развода вновь выходили замуж 30–40% женщин, то сегодня — 70%.

Женщины больше не боятся разводиться: это раньше им говорили "кому ты теперь нужна". Экономическая независимость от мужчин позволяет им уходить "в никуда". Чаще всего на развод подают именно представительницы слабого пола. Правда, Сергей Захаров считает, что это скорее формальность: женщины (особенно при наличии детей) при расторжении брака традиционно считаются "страдающей" стороной. Поэтому, если на развод подала супруга, к ее заявлению все отнесутся с пониманием — в том числе и суд.

Почему расстаются люди, при свидетелях пообещавшие быть вместе и в горе, и в радости? "Нет какой-то общей причины вроде "он полысел, а она поправилась", — говорит психолог Ольга Логинова. — Просто люди меняются со временем, уделяют друг другу меньше внимания. Например, муж приходит и утыкается в компьютер, а женщина хочет, чтобы он провел время с ней".

Как и в советские времена, среди самых частых причин разводов — измены, пьянство и рукоприкладство. Но в наши дни появились и другие мотивы. "Раньше говорили "любовь закончилась" и "не сошлись характерами". Никто не признавался, что не может бюджет поделить, — говорит Сергей Захаров. — А теперь эту причину называют часто. Еще бывает расхождение во взглядах на воспитание детей — раньше такого не было".

Есть и более экзотические причины. Например, исследовательскому центру портала Superjob.ru называли такие: "два лидера в одной лодке не плывут", "я плохо готовлю", "условие ее мамы" и даже "семейная жизнь не для меня, и каждый день видеть одного и того же человека я просто не в состоянии".

Прямая речь

"Еще до загса у нас были финансовые разногласия. У его родителей всегда был раздельный бюджет, он хотел так же. А для меня семья — это общий дом, дети, фамилия и деньги. Я предлагала компромиссы — например сбрасываться на бытовые нужды и оставлять себе часть на карманные расходы. Но он упрямый. Я вила гнездо — покупала хорошую посуду, занавески… А он копил. За два года нашей совместной жизни он накопил 1 млн рублей. Он и детей не хотел. Он программист, работа и игры для него были важнее. Однажды я предложила ему обсудить все, что у меня наболело, и дала время подумать. Но через месяц поняла, что он просто об этом забыл. Я решила развестись. Наверное, я тоже не была идеалом жены. Но я поняла: с ним у меня всегда будет игра в одни ворота. В браке так нельзя".

Дарина, 30 лет

Как бы вы ни решили устроить свою жизнь — с кольцом или без, с тремя детьми или вдвоем с любимым человеком — всегда стоит помнить: суть отношений важнее их формы. Главное, что сегодня можно быть счастливым до, после и даже вместо брака.

При подготовке материала использованы данные опросов ВЦИОМ и ФОМ

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова