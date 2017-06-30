В РФ появятся независимые экспертизы инвалидности и оценки квалификации врачей

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КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Независимые медико-социальные экспертные учреждения для установления инвалидности и оценки врачебной квалификации планируется создать в России, такую возможность уже рассматривает комиссия при президенте, сообщила в пятницу журналистам в ходе рабочей поездки в Казань уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Человек, который недоволен результатом... экспертизы и установлением той или иной группы инвалидности, не может никуда обратиться... То же касается экспертизы относительно принципов установления квалификации врача. Сегодня этот вопрос является предметом рассмотрения комиссии при президенте по медицинской социальной экспертизе. И такие экспертные учреждения будут созданы, и экспертные заключения будут приниматься к рассмотрению независимых экспертов", - сказала она.
По словам Москальковой, такие учреждения нужны, во-первых, для того, чтобы люди могли обжаловать группу инвалидности и признание инвалидом. Во-вторых, как считает уполномоченный по правам человека, важно проводить независимую экспертизу при врачебных ошибках.
"Действительно, мы сталкивались с тем, что врачебное сообщество давало оценку о том, что нет здесь нарушений со стороны данного врача, но все-таки в результате независимой экспертизы удавалось установить истину. В ряде случаев, действительно, невиновность врача, но в ряде случаев - виновность", - добавила она.
По мнению омбудсмена, внедрение института независимой медико-социальной экспертизы придаст большую объективность ее деятельности, вернет утраченное доверие граждан.