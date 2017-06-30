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Около 700 российских клиник готовы перейти на электронные больничные

Общество
30 июня, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Закон о том, что электронные листики нетрудоспособности будут иметь такой же статус, как и бумажные, вступает в силу в России с 1 июля

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 700 медучреждений России из 12 тысяч заявили о своей технологической готовности перейти на электронные больничные, сообщила в пятницу врио начальника управления Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.

С 1 июля в России вступает в силу закон, согласно которому электронные листики нетрудоспособности будут иметь такой же статус, как и бумажные.

"С завтрашнего дня объявили готовность порядка 700 медицинских организаций участвовать в выдаче электронных листков нетрудоспособности из почти 12 тысяч, которым сейчас раздаем бланки. Это из всех регионов РФ", - сказала она.

Медучреждения исходят из того, есть ли у них электронная система и электронные подписи, пояснила Лотоцкая.

Инфографика Электронный больничный

Электронный больничный

В регионах России внедряется проект Фонда социального страхования и Минздрава по переходу на электронный листок нетрудоспособности. Инфографика ТАСС

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