Около 700 российских клиник готовы перейти на электронные больничные

Свищев запросит позицию ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в ВенгрииСпорт 30 июня, 18:51
Робот вместо Кобейна: зачем искусственный интеллект учат писать стихиКультура 30 июня, 18:51
Исторический успех: сборная России по тхэквондо показала свой лучший результат на ЧМСпорт 30 июня, 18:47
Корейская компания спроектирует и построит в Тюмени гостиницуНовости партнеров 30 июня, 18:42
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Сирии перед международной встречей в АстанеПолитика 30 июня, 18:40
Хоккеист "Вашингтона" Галиев решил вернуться в РоссиюСпорт 30 июня, 18:36
Минэкологии Подмосковья начало онлайн-трансляцию с мусорного полигона КучиноОбщество 30 июня, 18:35
Рубль дорогу бережет: регионы за идею направить часть топливных акцизов в дорожные фондыЭкономика и бизнес 30 июня, 18:28
Дегтярев: Россия задает мировые стандарты в проведении соревнованийСпорт 30 июня, 18:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 700 медучреждений России из 12 тысяч заявили о своей технологической готовности перейти на электронные больничные, сообщила в пятницу врио начальника управления Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.
С 1 июля в России вступает в силу закон, согласно которому электронные листики нетрудоспособности будут иметь такой же статус, как и бумажные.
"С завтрашнего дня объявили готовность порядка 700 медицинских организаций участвовать в выдаче электронных листков нетрудоспособности из почти 12 тысяч, которым сейчас раздаем бланки. Это из всех регионов РФ", - сказала она.
Медучреждения исходят из того, есть ли у них электронная система и электронные подписи, пояснила Лотоцкая.
В регионах России внедряется проект Фонда социального страхования и Минздрава по переходу на электронный листок нетрудоспособности. Инфографика ТАСС