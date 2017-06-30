Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Рекордное число школьников, получивших 300 баллов на единых госэкзаменах, отмечено в этом году в России. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В этом году впервые у нас 21 человек получил 300 баллов на ЕГЭ ", - сказал Кравцов.

Он уточнил, что это означает, что дети набрали максимальное число баллов (100 баллов) сразу по трем предметам.

Не преодолели минимальный порог на ЕГЭ в два раза меньше детей, чем в 2016 году.

ЕГЭ в 2017 году сдают 703 тысячи человек.