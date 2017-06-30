Международный медиафорум Всемирного фестиваля молодежи и студентов открылся в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Международный молодежный медиафорум XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который призван консолидировать сообщества молодых журналистов, блогеров и создателей медиаконтента для широкого освещения событий фестиваля, открылся в пятницу в Новосибирске. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Совсем скоро, через пару месяцев, наша страна примет у себя одно из наиболее значимых молодежных мероприятий - XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Событие подобного масштаба - это попытка напомнить самим себе и окружающим о роли, которую наша молодежь играет в развитии страны. Поэтому реализуемая государством молодежная политика направлена на то, чтобы расширить возможности молодого поколения", - сказал на церемонии открытия форума федеральный инспектор по Новосибирской области Илья Чернышев, поприветствовав его участников от имени полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Форум начался с панельной дискуссии "Медиа будущего: основные тренды развития современных СМИ и других каналов коммуникации". Участники мероприятия обсудили отличие блогерской деятельности от журналистики, каналы заработка представителей медиасреды, поговорили о социальной ответственности блогеров и журналистов, поделились собственным опытом работы в различных условиях и ситуациях.

Медиафорум проходит по шести направлениям: пресса, ТВ/радио, блогосфера, SMM, фотография, графический дизайн, в рамках каждой секции определены темы для обсуждения и ведущие спикеры. Участники обсудят "Журналистику для роботов", "Репортажную фотографию как язык визуальной коммуникации", "Дизайн историй и визуализацию в современных медиа" и многое другое. Также запланировано проведение форсайт-сессии "Медиасфера будущего: новые форматы освещения ивентов".

В течение двух дней работать с участниками будут представители ведущих российских медиахолдингов. Основной упор в ходе двухдневного форума будет сделан на практическую работу в группах. Участникам предложат не только разработать концепцию позиционирования фестиваля молодежи в медиа и на собственных онлайн-ресурсах, но и сгенерировать информационные поводы для увеличения аудитории масштабного проекта.

В столицу Сибири приехали студенты и молодые специалисты из разных стран мира, чья учебная и профессиональная деятельность связана с массовыми коммуникациями, журналистикой, PR, SMM и блогосферой. В форуме принимают участие более 100 молодых людей из России и других стран. XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых специалистов из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.