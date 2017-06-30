В ГУ МЧС по Москве создан оперативный штаб из-за стихии

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве создало оперативный штаб в связи с грозой и порывистым ветром в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе столичного главка МЧС.
"Организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС по Москве и оперативных групп административных округов столицы. Приведена в готовность группировка сил и средств общей численностью около тысячи человек и почти 340 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в готовности находится аэромобильная группировка в количестве 190 человек и 55 единиц техники. Ранее подразделения ГУ МЧС по Москве были приведены в режим повышенной готовности.
"С 15:00 мск в детских лагерях организовано дополнительное дежурство сотрудников Главного управления МЧС России по Москве и столичного Департамента ГО и ЧС", - сказал собеседник агентства. Государственная инспекция по маломерным судам оповестила владельцев и должностных лиц стоянок маломерных судов о недопустимости выхода на водоемы при ухудшении погодных условий.
По данным экстренных служб, жертвой стихии в Москве стал один человек, погибший от удара молнии, девять человек пострадали.
Накануне Гидрометцентр и МЧС предупреждали о предстоящем ненастье - ливне, граде и порывистом ветре, но сначала речь шла о порывах до 20 метров в секунду. В пятницу МЧС несколько раз рассылало экстренные предупреждения с просьбой во время непогоды укрываться в капитальных строениях. За несколько часов до начала стихии московский главк МЧС распространил штормовое предупреждение в связи с тем, что Росгидромет скорректировал прогноз о порывах ветра - до 24 метров в секунду.