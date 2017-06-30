Минздрав не получал предложения выписывать обезболивающие через интернет

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ не получал от Минкомсвязи предложение о выписке рецептов на обезболивающие препараты через интернет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава.

Как ранее сообщал Life, Минкомсвязь направило в Минздрав предложение выписывать рецепты на наркотические и психотропные препараты через итернет, предлагая для этого площадку портала "Госуслуги".

"Указанное предложение не поступало в ведомство", - сообщили в Минздраве.

Здесь подчеркнули, что "осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами в Российской Федерации, в том числе наркотическими средствами, могут только аптечные организации, имеющие соответствующие лицензии".