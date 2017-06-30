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Петербург и Ленобласть подадут заявку на проведение чемпионата Euroskills в 2022 году

Общество
30 июня, 18:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июня. /ТАСС

Как отмечается, проведение чемпионата обеспечит приток финансовых средств в систему среднего профессионального образования этих регионов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Ленобласть и Петербург подадут совместную заявку на проведение чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Подготовка и проведение чемпионата такого уровня обеспечит дополнительный приток финансовых средств в систему среднего профессионального образования обоих регионов, создаст основу для обновления материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений, улучшит взаимодействие с крупными социальными партнерами учреждений образования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году в области впервые прошел региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Его победитель, выпускник Кировского политехнического техникума Вячеслав Сушков, в мае 2017 года взял "золото" EuroSkills по компетенции "токарные работы на станках с числовым программным управлением".

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Официальным представителем международного движения WorldSkills в России выступает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". С 2013 года в стране ежегодно проводятся чемпионаты WorldSkills Russia - "олимпиады рабочих рук" - среди специалистов в возрасте 16-22 лет, обучающихся в системе профессионального образования.

EuroSkills - это самые масштабные соревнования в Европе по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые с 2008 года проводятся раз в два года в одной из стран-участниц WorldSkills Europe.

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