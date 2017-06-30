Столичный главк МЧС предупреждает о ливне и усилении ветра вечером 30 июня

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ливень с порывами ветра до 24 м/с ожидается в Москве вечером 30 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"С вечера пятницы и до 03:00 мск в Москве ожидается местами очень сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра", - сказали в пресс-службе, добавив, что скорость ветра может достигать 19-24 м/с.
В пятницу ГУ МЧС по Москве несколько раз рассылало экстренные предупреждения об ухудшении погоды в столице. За несколько часов до ливня московский главк МЧС распространил штормовое предупреждение в связи с тем, что Росгидромет скорректировал прогноз о порывах ветра - до 24 метров в секунду. В результате разгула стихии в Московском регионе два человека погибли и девять пострадали.