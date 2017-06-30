Путин поздравил лауреатов "Радиомании" и пожелал им смело воплощать в жизнь новые идеи

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям шестнадцатой церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания "Радиомания", в которой поздравил лауреатов и отметил значимый вклад Российской академии радио (РАР) в укрепление индустрии. Телеграмма главы государства опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Приветствую вас на церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания "Радиомания", которая проходит в год 10-летия Российской академии радио", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что за прошедшее время РАР заслужила высокую репутацию, внесла значимый вклад в консолидацию профессионального сообщества, в приумножение лучших традиций отечественного радиовещания. "Вы многое делаете для укрепления кадрового потенциала столичных и региональных радиокомпаний, совершенствования конструктивного взаимодействия участников объединения с органами государственной власти", - добавил он.

Президент выразил уверенность, что мероприятие пройдет в теплой, позитивной атмосфере и станет настоящим праздником для всех присутствующих. Он поздравил лауреатов премии с заслуженным успехом и пожелал "не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать планку качества, смело воплощать в жизнь новые идеи и замыслы".

"Радиомания" - самая престижная награда в сфере радиовещания в России, которая по праву считается радийным "Оскаром". Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио. С 2015 года Национальная премия стала вручаться под эгидой РАР, объединяющей крупнейших представителей радиоотрасли страны.