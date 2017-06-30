В Архангельской области нашли большую популяцию краснокнижной орхидеи

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 июня. /ТАСС/. Биологи нашли в Кенозерском национальном парке Архангельской области популяцию занесенной в Красную книгу орхидеи венерин башмачок настоящий. Как сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка, это самая большая популяция данного растения в регионе.
"На данный момент это самая крупная популяция - более тысячи побегов - венерина башмачка. Если говорить о других особо охраняемых природных территориях Архангельской области, то в Пинежском государственном заповеднике самые крупные ценопопуляции (популяции, живущие в разных условиях - прим. ТАСС) составляют около 500 условных особей или побегов", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснила начальник отдела изучения природных комплексов и объектов Кенозерского национального парка Светлана Дровнина, найденная популяция растет на двух очень близко расположенных участках. Часть орхидей произрастает в более комфортных условиях на берегу озера, другая - очень близко к первой, на болотистой местности, в холодной воде.
Ученые определили популяционную структуру находки и изучили морфометрические параметры - высоту побегов, количество листьев и цветков у обнаруженных растений. В Архангельской области венерин башмачок обычно зацветает в конце мая - начале июня. В этом году из-за затянувшейся весны цветение растений на территории Кенозерья только начинается.
Данное растение широко распространено в Евразии от Британских островов до Тихого океана и отличается устойчивостью к морозам. Необходимость приспосабливаться к климату отразилась на внешнем облике цветка. По сравнению с южными сородичами северный башмачок имеет более мелкие размеры и не такой яркий облик. Башмачок настоящий - первый представитель семейства орхидные умеренного пояса, взятый под охрану, он охраняется во всех европейских странах, включая Россию.
Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни, поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк включен во Всемирную сеть Биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.