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Власти Москвы не согласовали акцию ПАРНАСа в связи с Кубком конфедераций

Общество
30 июня, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Кроме того, как отмечается, проведению акции "За свободный интернет" могут помешать ремонтные работы улиц и дорог

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Москвы отказали партии ПАРНАС в согласовании акции "За свободный интернет" 9 июля в связи с проведением Кубка конфедераций в столице. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Данное публичное мероприятие не может быть согласовано с учетом масштабных мероприятий по обеспечению мер безопасности при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года", - заявили в департаменте. Усиленные меры будут сняты 13 июля.

Кроме того, проведению масштабных шествий могут помешать ремонтные работы улиц и дорог по программе "Моя улица", добавили в департаменте.

Участники акции планировали 9 июля с 14:00 до 16:00 мск пройти колонной по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. "Парнас" намеревался потребовать от властей отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях, а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

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