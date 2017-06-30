Бастрыкин ознакомился в Краснодаре с ходом проверок после "Прямой линии" с Путиным

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Краснодарском крае заслушал информацию о том, как проверяется выполнение поручений президента России Владимир Путина, данных им в ходе "Прямой линии" 15 июня. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК РФ заслушал доклады о проделанной работе по вопросам, относящимся к компетенции СК России, прозвучавшим во время "Прямой линии" с президентом РФ", - сообщила она.

В ходе совещания Бастрыкин также заслушал доклады руководителей следственных органов СК России об итогах работы за прошедшие пять месяцев текущего года и ход расследования ряда резонансных уголовных дел в Южном федеральном округе. По результатам совещания председатель СК России дал ряд поручений и указаний.