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Бастрыкин ознакомился в Краснодаре с ходом проверок после "Прямой линии" с Путиным

Общество
30 июня, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По результатам совещания председатель Следственного комитета дал ряд поручений и указаний

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Краснодарском крае заслушал информацию о том, как проверяется выполнение поручений президента России Владимир Путина, данных им в ходе "Прямой линии" 15 июня. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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"Председатель СК РФ заслушал доклады о проделанной работе по вопросам, относящимся к компетенции СК России, прозвучавшим во время "Прямой линии" с президентом РФ", - сообщила она.

В ходе совещания Бастрыкин также заслушал доклады руководителей следственных органов СК России об итогах работы за прошедшие пять месяцев текущего года и ход расследования ряда резонансных уголовных дел в Южном федеральном округе. По результатам совещания председатель СК России дал ряд поручений и указаний.

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Вопросы, поднятые при подготовке "Прямой линии", переданы в регионы и в ведомства

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Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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