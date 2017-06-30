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На северо-западе Польши почтили память погибших в нацистском плену советских военнопленных

Общество
30 июня, 22:55 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 30, июня. /ТАСС

Останки около 180 красноармейцев были обнаружены три года назад в результате эксгумационных работ, проведенных в этом районе российскими, польскими и немецкими поисковиками

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ВАРШАВА, 30 июня. /ТАСС/. Памятные плиты на месте захоронения погибших в нацистском лагере советских военнопленных установили на северо-западе Польши. Торжественную церемонию их открытия под названием "Пусть память живет…" провели в пятницу власти гмины (волости) Гольчево (Западно-Поморское воеводство).

Плиты появились на военном кладбище в местности Сосновице. Три года назад в результате проведенных в этом районе российскими, польскими и немецкими поисковиками эксгумационных работ были обнаружены останки около 180 красноармейцев, заключенных в существовавшем здесь в период Второй мировой войны нацистском лагере для военнопленных и погибших от истощения и болезней в период с октября 1941 по июнь 1942 года. Удалось выяснить личность 167 из них, новые мемориальные плиты увековечили их имена.

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В церемонии открытия памятных плит принимали участие представители местной власти, духовенства, российского дипломатического корпуса, ветераны и даже некоторые родственники похороненных в этих местах красноармейцев, которые получили информацию о судьбе своих предков. Церемонию взял под свой почетный патронат президент Польши Анджей Дуда.

Как рассказал в беседе с корр. ТАСС генеральный консул РФ в Гданьске Александр Карачевцев, "состоялось очень доброе мероприятие, которое произвело крайне положительное впечатление". "Облагороженное кладбище с новыми плитами, на которые нанесены имена погибших красноармейцев, выглядит достойно", - подчеркнул он. По словам консула, особенно трогателен тот факт, что в церемонии принимали участие родственники, которые много лет назад получили известие о пропаже своего близкого человека без вести и только сейчас смогли по-настоящему проститься.

Бургомистр Гольчево Анджей Данелюк отметил важность заботы о подобных местах памяти. "Наше сотрудничество с россиянами складывается очень хорошо", - добавил глава гмины, выразив надежду, что так будет и в будущем. "За счет уважения к погибшим мы действуем в этом направлении", - констатировал он.

История кладбища

Информация о появлении кладбища в Сосновице на протяжении нескольких десятилетий передавалась местными жителями из уст в уста. Во времена Второй мировой войны нацисты организовали в окрестных лесах трудовой лагерь, который строили советские военнопленные, доставленные сюда с фронта в 1941 году.

Данных о том, сколько красноармейцев находилось в этом лагере, нет. По воспоминаниям местных жителей, ставших свидетелями событий тех лет, среди строивших бараки и склады первых советских узников началась эпидемия тифа, которая унесла жизни нескольких десятков человек. Их тела похоронили в общих могилах на территории, позднее ставшей военным кладбищем. Есть также свидетельства о массовых расстрелах.

В конце войны во время отступления нацисты взорвали часть зданий, уничтожив следы своих преступлений. Расследование событий в Сосновице началось в 1968 году, но раскопки проводить боялись, так как местные леса были полны опасных предметов. В 1999-2004 гг. саперы обнаружили здесь 14149 неразорвавшихся снарядов.

Только в 2013 году в Сосновице начались археологические раскопки. В поисковую группу вошли представители польского департамента судебной медицины Поморского медицинского университета, группы военной археологии "Поможе-1945" из Щецина и поисковая группа "Всход" из Белостока. С российской стороны - представители поискового движения Москвы под эгидой журнала "Военная археология", а с немецкой - члены общественной поисковой организации V.B.G.O. Они обнаружили 59 могил, в которых оказалось 180 тел. Известно, что все погибшие были из СССР, хотя исследователи не исключают возможности наличия там останков и представителей других стран.

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