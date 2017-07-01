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Более 12 тыс. человек напишут ЕГЭ по разным предметам в резервный день

Общество
1 июля, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Сдавать ЕГЭ в этот день могут участники экзамена, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, а также те, кто пропустил экзамен по какой-либо уважительной причине

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Универсальный резервный день по всем предметам завершает основной период ЕГЭ 2017 года в субботу, к участию в экзамене допущено 12,3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 1 июля предусмотрен резервный день для сдачи всех предметов ЕГЭ. Универсальный резервный день был введен в расписание ЕГЭ с прошлого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сдавать ЕГЭ в резервный срок могут участники экзамена, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), а также пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально.

Экзамены пройдут во всех регионах России, для их организации будет задействовано 533 пункта проведения экзаменов. Свои результаты участники ЕГЭ смогут узнать не позднее 14 июля.

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