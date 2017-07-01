Передвижная выставка Greenpeace "Ноль отходов" откроется в московском парке "Фили"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Передвижная интерактивная выставка Greenpeace "Ноль отходов" пройдет в московском парке "Фили" 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Экспозиция располагается в автобусе, переделанном под художественное пространство. Зритель попадет в темный туннель, потом будет овеян дымом мусоросжигательного завода, а в конце узнает, что производится из переработанных отходов.

Рядом с автобусом организаторы установят киношатер, где будут показывать фильмы об экологии, а также детский уголок.

Вход на выставку будет бесплатным по предварительной регистрации.

Также в этот день в парке начнет работать зоошкола для детей и взрослых. Занятия будут проходить два раза в месяц по воскресеньям в павильоне арт-студии. В зоошколе пройдут открытые уроки, где можно будет узнать об актуальных проблемах содержания домашних животных, посетители также поучаствуют розыгрышах призов, играх и викторинах, поработают в творческих мастерских.