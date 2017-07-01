В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц

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ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Запрет на работу в сфере свиданий за деньги вступил в субботу в Токио для школьниц моложе 18 лет. Соответствующее постановление было принято в пятницу государственным законодательным собранием японской столицы.
Теперь многочисленные компании, предлагающие мужчинам отправиться на свидание со школьницами, не смогут принимать на работу девушек моложе 18 лет. По данным столичного полицейского управления, такое постановление стало первым на территории Японии. Нарушителям нового постановления может грозить заключение до одного года или штраф в размере до 1 млн иен (около $9 тыс). В Токио действуют по крайней мере 110 контор, предоставляющих такой вид услуг. Совершеннолетие в Японии наступает в 20 лет.
Бизнес по организации таких свиданий является острой социальной проблемой в Японии, поскольку клиентам за дополнительную плату нередко оказываются сексуальные услуги, что является нарушением действующего уголовного кодекса. Проституция в Японии запрещена законодательно. Ранее на этой неделе Госдеп США опубликовал ежегодный доклад о проблеме торговли людьми в мире, в котором Япония подверглась критике за то, что "не предпринимает минимально необходимых мер для предотвращения торговли" людьми.