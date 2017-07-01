Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормы

Общество
1 июля, 3:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Прежний рекорд количества осадков 30 июня в Москве принадлежал 1923 году, а самая большая суточная сумма осадков для июня в целом была зарегистрирована в 1970 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, прошедшие 30 июня в Москве, побили два рекорда нормы для июня, который, в свою очередь, стал вторым самым влажным месяцем за историю наблюдений. Об этом сообщает Гидрометцентр на своем сайте.

Смотрите также

Июньский дождь: библейского потопа в Москве не случилось

"Дождь 30 июня принес 65 мм (осадков), по данным главной метеостанции Москвы ВДНХ, и два рекорда: он стал самым сильным для 30 июня за историю наблюдений в Москве и самым сильным для июня вообще. Завершившийся июнь 2017 года стал вторым самым влажным за историю наблюдений на метеостанции ВДНХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 18:00 в Москве выпало 53 мм осадков - более двух третей месячной нормы, в последующие три часа выпало еще 12 мм. В итоге всего за весь день на метеостанции ВДНХ выпало 65 мм осадков или 84% от месячной нормы.

Прежний рекорд количества осадков 30 июня в Москве принадлежал 1923 году, а самая большая суточная сумма осадков для июня в целом была зарегистрирована в 1970 году.

Ранее столичное и областное управления МЧС распространили экстренное предупреждение о ливне, граде и усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Синоптики также дают неблагоприятный прогноз на выходные.

Смотрите также

Количество заявок о потопах из-за ливня в Москве достигло 133

Столичный главк МЧС предупреждает о ливне и усилении ветра вечером 30 июня

МЧС усилило группировку спасателей в связи с ливнем в Москве

Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тропический ливень в Московском регионе
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в аэропортах Москвы
2
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
3
Глава СВР заявил об агрессивности НАТО в отношении России
4
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году
5
Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормы
6
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
7
Администрация США раскрыла зарплаты сотрудников в аппарате Белого дома
Темы дня
Загрузка...
Реклама