Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормы

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, прошедшие 30 июня в Москве, побили два рекорда нормы для июня, который, в свою очередь, стал вторым самым влажным месяцем за историю наблюдений. Об этом сообщает Гидрометцентр на своем сайте.
"Дождь 30 июня принес 65 мм (осадков), по данным главной метеостанции Москвы ВДНХ, и два рекорда: он стал самым сильным для 30 июня за историю наблюдений в Москве и самым сильным для июня вообще. Завершившийся июнь 2017 года стал вторым самым влажным за историю наблюдений на метеостанции ВДНХ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к 18:00 в Москве выпало 53 мм осадков - более двух третей месячной нормы, в последующие три часа выпало еще 12 мм. В итоге всего за весь день на метеостанции ВДНХ выпало 65 мм осадков или 84% от месячной нормы.
Прежний рекорд количества осадков 30 июня в Москве принадлежал 1923 году, а самая большая суточная сумма осадков для июня в целом была зарегистрирована в 1970 году.
Ранее столичное и областное управления МЧС распространили экстренное предупреждение о ливне, граде и усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Синоптики также дают неблагоприятный прогноз на выходные.