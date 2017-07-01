Канатоходцы из Белоруссии взяли гран-при международного циркового фестиваля на Кубе

ГАВАНА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Артисты из Белоруссии в пятницу вечером получили гран-при проходящего в кубинской столице престижного международного фестиваля циркового искусства Circuba 2017. Воздушная гимнастка из России Анастасия Хлескина завоевала бронзовую медаль.

Юные эквилибристы из белорусского Центра циркового искусства "Арена" под руководством Марии и Бориса Кузнецовых показали на Кубе номер под названием "Канатоходцы". Артисты ходили по натянутому канату с завязанными глазами, держа на плечах и голове своих партнерш, ездили по нему на роликах и на моноцикле.

"Честно говоря, высшая награда стала для нас приятной неожиданностью. Тем более, что Белоруссия впервые принимает участие в фестивале Circuba", - поделился впечатлениями с ТАСС Борис Кузнецов. Он напомнил, что в феврале 2017 года канатоходцы "Арены" завоевали приз "Серебряный юниор" на престижном Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. "У нас в планах - подготовка к выступлению на фестивале в Монако уже не в юношеской, а во взрослой категории", - рассказал руководитель труппы.

Гран-при - не единственная награда, которой удостоились на Кубе воспитанники "Арены". Они получили также премию зрительских симпатий и два специальных приза - от кубинской Национальной школы цирка и от Союза журналистов Кубы.

В "Канатоходцах" принимают участие пять воспитанников "Арены". Самому старшему из них 22 года, самым младшим - по 14 лет. Все оборудование, специально изготовленное для этого номера и весящее около 300 кг, белорусы привезли с собой. В общей сложности ребята показали свой номер на фестивале шесть раз.

"Самый сложный трюк в этом номере - это когда артист идет по канату на ходулях, неся на плечах партнершу. Очень трудно удерживать равновесие, не чувствуя стопой канат. Номер существует уже несколько лет, но мы его каждый раз немного усложняем, добавляем новые трюки", - рассказал ТАСС участник труппы Дмитрий Соляник.

Центр циркового искусства "Арена" был создан в городе Мозырь (Гомельская область) в 2006 году. Сейчас в нем занимаются около 100 ребят.

По словам организаторов Circuba, белорусов на Кубе очень ждали: такого номера на острове не видели с 1989 года.

Золото фестиваля досталось воздушным гимнасткам из Вьетнама и акробатам на батуте из кубинской цирковой компании "Гавана". Серебро получили гимнасты на турниках из "Гаваны" и дуэт силовых акробатов из Перу.

У России - бронза

Россия не осталась на фестивале без наград. 26-летняя воздушная гимнастка Анастасия Хлескина из Салавата (Республика Башкортостан), исполнявшая без страховки сложные акробатические трюки на воздушных полотнах, получила бронзовую медаль. Третье место с ней разделили кубинская акробатка и мексиканский жонглер.

"Для меня это совершенно неожиданно. Я в первый раз принимаю участие в цирковом фестивале за границей и сразу получила бронзу. Так что я безумно рада", - поделилась впечатлениями с ТАСС российская артистка. Анастасия получила также премию за красоту и артистичность исполнения номера.

По словам россиянки, в цирк она пришла поздно - в 15 лет. Сначала занималась на воздушных ремнях, а потом перешла на полотна.

После завершения фестиваля она планирует отправиться вместе с некоторыми другими участниками в гастрольную поездку по Кубе, в рамках которой состоятся 100 представлений в девяти провинциях острова.

Фестиваль Circuba

На фестиваль, который проходит на Кубе уже в 16-й раз, приехали артисты из 15 стран, в том числе Чили, Аргентины, Перу, США, Вьетнама, Франции, Великобритании, Испании и Италии. Самую крупную делегацию прислала Мексика. Все представления проходят в огромном шатре на территории парка аттракционов на западе Гаваны.

Всего в программе Circuba 2017, который открылся 25 июня и завершится в ближайшее воскресенье, 34 цирковых номера. В жюри вошли 12 профессионалов из разных стран. Они оценивали каждый номер с точки зрения технического и артистического исполнения.

Российские артисты не впервые участвуют в фестивале Circuba. В прошлом году три акробатки стали обладательницами второго приза. Годом ранее российская артистка Диана Степанова, жонглировавшая девятью кольцами одновременно, завоевала премию за оригинальность. В 2014 году российский дуэт силовых акробатов в составе Вячеслава Спирина и Станислава Котельникова получил гран-при фестиваля.

Традиция цирковых выступлений на Кубе насчитывает несколько столетий, однако собственная школа появилась здесь только в 1976 году. Спустя всего пять лет в столице карибской страны состоялся первый международный фестиваль циркового искусства.