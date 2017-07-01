В Австрии прошла благотворительная выставка рисунков детей Донбасса о мире

ВЕНА, 1 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Благотворительная выставка рисунков детей Донбасса против карательной операции вооруженных сил Украины состоялась в Вене. Экспозиция объединила иллюстрации школьников от первого до девятого классов из Луганской области и привлекла широкое внимание австрийского зрителя.

В общей сложности на выставке в пятницу вечером были представлены несколько десятков работ, выполненных цветными карандашами и посвященных страданиям семей Донбасса, которые подверглись минометным обстрелам украинских военных. Основной темой рисунков стал детский призыв остановить кровопролитие и вернуть мир, дружбу, радость и счастье населению регионов.

Как рассказала ТАСС координатор общественной гуманитарной организации "Комитет за мир на Украине" Ярослава Хилер, "инициатива проведения выставки "Дети рисуют мир" исходит из города Краснодон [Луганской области] от Александра Борисова, который в течение двух лет занимался сбором детских рисунков в местах боевых действий". Впервые рисунки были представлены в Луганске и Донецке, а затем были вывезены на презентацию во многие российские города. "Мы решили поддержать это мероприятие и подкрепили экспозицию благотворительным концертом с участием международных артистов и музыкальных коллективов, у которых сердце и душа болит за жителей Донбасса", - отметила Хилер.

Концертная программа

В музыкальной части выставки гостей развлекали песенные и танцевальные коллективы из разных стран. Среди них была болгарская меццо-сопрано Христина Лазарова, русские фольклорные хоры, мексиканская оперная певица Лилиана Арреола выступила под аккомпанемент пианистки Веры Вознесенской, грузинское трио "Иберия", а также сербский народный хор "Бамби".

Собранные от концерта средства пойдут на организацию отправки гуманитарной помощи в Донбасс, а также переданы партнерской организации в Луганске, активисты которой распределят ее среди самых нуждающихся семьей. В первую очередь, помощь будет оказана матерям, кто остался воспитывать детей без мужской поддержки, и пожилым, у кого на руках оказались внуки в результате гибели родителей. По итогам распределения будут подготовлены детальные видеоотчеты о расходовании средств.

Гуманитарная помощь

"Комитет за мир на Украине" занимается оказанием помощи жителям Донбасса с 2014 года. Помимо благотворительных концертов организация собирает в Европе гуманитарную помощь для жителей Востока Украины. Одним из успешных примеров стала отправка помощи в марте 2017 года, когда активистам удалось в течение четырех месяцев собрать 22 тонны товаров и отправить грузовик из Словакии в Луганск, а уже оттуда помощь была распределена по населенным пунктам Донбасса.

"Такими гуманитарными миссиями мы оказываем не только физическую поддержку, но и моральную. Мы хотим, чтобы наш сигнал стал международным, и включаем в гуманитарную работу представителей не только австрийской общественности, но других европейских городов. В частности, помощь оказывают итальянские антифашистские движения, словацкие байкеры из клуба "Ночные волки", российские соотечественники из регионов Австрии", - рассказала Ярослава Хилер.

По ее словам, комитет надеется, что в дальнейшем к оказанию помощи подключатся другие европейские страны. Так, уже налажена связь с партнерами во Франции и Бельгии, которые с каждым днем узнают больше правды о войне в Донбассе и хотят помочь людям регионов, где идет расправа над инакомыслящими.

Австрийцы познают правду

Общественная деятельность "Комитета за мир на Украине" началась с проведения фотовыставок последствий братоубийственной войны на востоке Украины. Активисты изначально представляли австрийской общественности снимки боев, их итогов и страданий людей в Донбассе. Подобные мероприятия неоднократно привлекали внимание обычных австрийцев, которые впервые слышали о кровавой войне и преступлениях украинских военных. "Многие из них просто не знают, где идет война, почему она идет. В общем и целом жители Австрии интересуются тематикой и хотят знать правду", - сказала собеседница агентства.

В рамках выставки детского рисунка с тематическим докладом о ситуации в Донбассе выступила жительница Луганска и бывший депутат городского совета Елена Федченко. Она рассказала собравшимся жителям Вены правду о войне, которую они не узнают из австрийского телевидения. Австрийцы с большим интересом наблюдали за фотографиями хронологии событий конфликта на Украине и признали, что европейские средства массовой информации однобоко подают сведения об украинском кризисе и не показывают страдания людей Донбасса от артиллерийских ударов украинских военных.

Благотворительная выставка детского рисунка прошла в Австрии уже в третий раз. Первые две экспозиции были организованы в Вене в декабре 2016 года.