Хуснуллин: непогода парализовала строительные работы в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Последствия урагана и осадки в виде дождей 30 июня приостановили работу на строительных объектах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работа на стройках была фактически парализована из-за непогоды", - отметил он.

По словам Хуснуллина, в этом году "мы очень сильно страдаем от дождей, которые превышают нормы". Во время строительства тоннелей в метро падают ограждения и заборы. "Рабочим приходится останавливать работу", - сказал он.

Сильные дожди, прошедшие 30 июня в Москве, побили два рекорда нормы для июня, который, в свою очередь, стал вторым самым влажным месяцем за историю наблюдений.

"Дождь 30 июня принес 65 мм (осадков), по данным главной метеостанции Москвы ВДНХ, и два рекорда: он стал самым сильным для 30 июня за историю наблюдений в Москве и самым сильным для июня вообще. Завершившийся июнь 2017 года стал вторым самым влажным за историю наблюдений на метеостанции ВДНХ", - сообщили в пятницу в Гидрометцентре.

Прежний рекорд количества осадков 30 июня в Москве принадлежал 1923 году, а самая большая суточная сумма осадков для июня в целом была зарегистрирована в 1970 году.