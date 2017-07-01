Сотрудники МЧС почтили память экипажа Ил-76, год назад разбившегося под Иркутском

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Иркутские пожарные и спасатели почтили память экипажа самолета Ил-76 МЧС России, разбившегося при тушении крупных пожаров в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

"Сотрудники ГУ МЧС и спасатели специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы отдали долг памяти своим коллегам-спасателям, погибшим год назад, 1 июля, в авиакатастрофе в Качугском районе при тушении лесных пожаров и защите населенных пунктов области", - сказал собеседник агентства.

Они возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга. Он установлен в сквере в центре Иркутска.

Самолет Ил-76, командиром которого был один из лучших летчиков МЧС Леонид Филин, потерпел крушение 1 июля 2016 года в девяти километрах юго-восточнее населенного пункта Рыбный Уян. Осуществляя в тот день второй вылет на тушение лесного пожара, который угрожал населенному пункту Карам, экипаж в назначенное время не вышел на связь.

Из-за сложного рельефа местности, задымленности и тумана пропавший самолет искали двое суток. 3 июля были обнаружены обломки Ил-76. Десять человек, находившиеся на борту, погибли. Все они посмертно награждены Орденом Мужества.

За время работы в Сибирском федеральном округе с начала пожароопасного периода экипаж Леонида Филина совершил 33 боевых вылета, сбросив более тысячи тонн воды на очаги пожаров. Благодаря их профессиональным действиям в Иркутской области были ликвидированы семь крупных пожаров, защищены 30 населенных пунктов с населением более 50 тысяч человек.