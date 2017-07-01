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Домодедово заработает в штатном режиме до конца дня

Общество
1 июля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Расписание некоторых рейсов было изменено из-за сложных метеоусловий

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово планирует вернуть работу в штатный режим до конца текущего дня. Об этом ТАСС заявил представитель аэропорта.

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"Мы ожидаем, что до конца сегодняшнего дня мы вернемся к работе по расписанию. Благодарим пассажиров за понимание и поддержку и рекомендуем до прибытия в аэропорт уточнять время вылета в приложении аэропорта и его справочной службе, справочных службах авиакомпаний", - заявил он.

Представитель аэропорта отметил, что в расписании по- прежнему есть рейсы, время которых изменено в связи с последствиями работы аэропорта в сложных метеоусловиях в предыдущие сутки.

По последним данным, в субботу 1 июля в аэропортах Москвы задержаны 450 авиарейсов, еще 40 отменены. В частности, в Домодедово задержаны 179 рейсов, два отменены.

Сильные дожди, прошедшие 30 июня в Москве, побили два рекорда нормы для июня, который, в свою очередь, стал вторым самым влажным месяцем за всю историю наблюдений. Прежний рекорд количества осадков 30 июня в Москве принадлежал 1923 году, а самая большая суточная сумма осадков для июня в целом была зарегистрирована в 1970 году.

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