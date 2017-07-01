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Путин отметил энтузиазм и творчество изобретателей и рационализаторов

Общество
1 июля, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Глава государства также отметил успехи нынешнего поколения изобретателей в решении задач, связанных с наращиванием научно-технического потенциала страны

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям шестого съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, посвященного 85-летию Общества. Телеграмма главы государства опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Приветствую вас на VI съезде, посвященном 85-летию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Желаю вам плодотворной работы, неиссякаемого вдохновения и энергии для новых ярких достижений и открытий," - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил важность продолжения творческого, созидательного и новаторского труда, а также успехи нынешнего поколения изобретателей в решении задач, связанных с наращиванием научно-технического потенциала страны, переходом экономики на инновационный путь развития.

"Рассчитываю, что ВОИР и впредь будет способствовать консолидации профессионального сообщества, воплощению в жизнь перспективных проектов и прорывных идей и, конечно, придаст новый импульс популяризации накопленных знаний, поддержке общественных, и особенно молодежных инициатив," - подчеркнул президент.

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