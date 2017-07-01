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Бречалов: расселение жилья в Удмуртии пройдет максимально за счет средств региона

Общество
1 июля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Удмуртии до конца года переселить 11 семей жителей Ижевска из аварийных домов

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Расселение ветхого и аварийного жилья в Удмуртии пройдет максимально за счет регионального бюджета. Об этом сообщил в субботу журналистам в Москве врио главы республики Александр Бречалов.

"Конечно, это проблема, и мы ее решаем вне зависимости от того, приехал бы президент или нет. Разрабатываем и запускаем региональную и местную программу расселения жилья. Объем финансирования этой проблемы не на один год и не на два, мы не ждем федеральных денег, мы точно будем решать, насколько нам позволят ресурсы, самостоятельно эту проблему", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Удмуртии до конца года переселить 11 семей ижевчан из аварийных домов. В числе тех, кому помогут региональные власти, жительница Ижевска Анастасия, которая обратилась к Путину с этой проблемой во время "Прямой линии" 15 июня. В рамках рабочей поездки в Ижевск глава государства, как и обещал, приехал в дом Анастасии, чтобы обсудить ее обращение.

Президент также попросил Бречалова разобраться в ситуации с бараками в регионе. Он отметил, что речь идет не только о семье, обратившихся в ходе "Прямой линии", проблема касается в том числе и людей с ограниченными возможностями. Бречалов на это ответил, что ситуация находится на особом контроле с первого дня его пребывания на посту.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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