Тедрос Аданом Гебрейесус вступил в должность генерального директора ВОЗ

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения и иностранных дел Эфиопии Тедрос Аданом Гебрейесус вступил в субботу в должность генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Доктор медицины был избран на пятилетний срок полномочий 23 мая нынешнего года на 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Вступление в должность состоялось", - сообщила ТАСС официальный представитель женевской штаб-квартиры ВОЗ Моника Генер.

Тедросу Аданому Гебрейесусу - первому африканцу на посту главы ВОЗ - 52 года. Значительная часть его жизни связана с охраной здоровья. Как отмечает ВОЗ на своем официальном сайте, проведенные им в бытность министром здравоохранения (2005-2012) реформы, кардинально изменили ситуацию в этой сфере, оказав положительное влияние на жизнь миллионов жителей страны. Подчеркивается, что "под его руководством были реализованы многочисленные гуманитарные инициативы по борьбе с малярией, ВИЧ/СПИДом и по поддержке здоровья матери и ребенка".

На своей первой пресс-конференции после избрания, состоявшейся 24 мая в Женеве, Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что реформы, начатые под руководством его предшественницы Маргарет Чэнь (КНР), необходимо продолжить. Он обратил при этом внимание на положительные результаты реформирования программы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Вместе с тем, по его словам, реформы нуждаются в "реинжиниринге", и особенно важно, чтобы при их осуществлении было единое видение приоритетов и целей, а центральным вопросом в реформировании организации должны быть человеческие ресурсы. Коснувшись вопроса о финансовом положении ВОЗ, новый глава организации заявил, нужно "концентрировать внимание на приоритетах, и это убережет от ненужных затрат".

Согласно уставу ВОЗ, генеральный директор является "главным техническим и административным должностным лицом" организации. В представительствах ВОЗ в 150 странах, шести региональных бюро и женевской штаб-квартире работают в общей сложности более 7 тысяч человек.