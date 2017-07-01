РПЦ опасается, что украинские антицерковные законопроекты вновь будут рассмотрены в Раде

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Законопроекты, ограничивающие деятельность Русской православной церкви на территории Украины, вновь могут быть вынесены на рассмотрение Верховной рады, что вызывает большую тревогу в церкви. Об этом заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия".

"Эти законопроекты вызвали очень бурную реакцию в самой Украине, против них высказались иерархи Украинской церкви, католики, представители других религиозных организаций, также против высказались главы Поместных церквей, которые сказали, что государство не может вмешиваться в дела церкви и таким образом дискриминировать ее. В итоге законопроекты не были обсуждены, но и не было дано никаких гарантий, что их не вынут скоро из-под сукна и не начнут обсуждать. Ситуация по-прежнему вызывает у нас большую тревогу", - сказал иерарх.

Он отметил, что Украинскую и Русскую православные церкви связывают исключительно молитвенные отношения. "На приходах Украинской церкви за богослужением поминается патриарх Московский и всея Руси, а согласно уставу, избрание Киевского митрополита утверждается патриархом. Это, по сути, единственная связь, которая сохраняется между Украинской церковью и Москвой", - подчеркнул митрополит.

Глава ОВЦС добавил, что все разногласия должны решаться самой церковью, в противном случае под ударом окажутся миллионы верующих. "Верующие Украинской православной церкви - это миллионы людей, которые не хотят идти в раскол, даже если их туда палкой будут гнать. Вне закона может оказаться крупнейшая религиозная организация Украины", - отметил митрополит Иларион.

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

Законопроекты в Раде

Сейчас в Верховной раде подготовлены два законопроекта, согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы отобраны, а деятельность церкви поставлена под контроль государства. Уже более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде этих документов.

В день рассмотрения законопроектов, 18 мая, под стенами украинского парламента собрались на молебен более десяти тысяч человек, пытаясь вразумить народных избранников. После этого несколько депутатов Рады, а также лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сообщили, что "антицерковные" законопроекты якобы сняты с рассмотрения, однако спикер украинского парламента Андрей Парубий не делал официальных заявлений на этот счет.